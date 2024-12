Tai nạn tại thủy điện Đăk Mi 1 khiến 3 người tử vong, 2 người mất tích

Trưa 31.12, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, khoảng 3 giờ cùng ngày, tại đập ngăn dòng thủy điện Đăk Mi 1 (xã Đắk Choong, H.Đắk Glei, Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong và mất tích.

Thủy điện Đăk Mi 1 nơi xảy ra vụ việc ẢNH: CAO NGUYÊN

Trong đó, 4 người gồm: Hà Văn Sơn (29 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An); Kha Văn Kháy (26 tuổi, ở xã Mai Sơn, H.Tương Dương, Nghệ An); Ngân Văn Long (32 tuổi, ở xã Tri Lễ, H.Quế Phong, Nghệ An); Lương Văn Hùng (20 tuổi, ở xã Mai Sơn, H.Tương Dương) là công nhân thuộc Công ty Dũng Phúc Lộc (ở H.Thanh Chương, Nghệ An).

Trường hợp còn lại là A Tuất (34 tuổi, ở thôn Đăk Lây, xã Đăk Choong), công nhân Công ty Nguyên Dược.

Hiện các đơn vị đã tìm được 3 người tử vong, còn 2 người mất tích.

Sập giàn giáo tại thủy điện Đăk Mi 1 khiến 3 người tử vong, 2 người mất tích

Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum, cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện ông Nhất đang trên đường đến hiện trường, khi nào có thông tin cụ thể sẽ thông tin đến báo chí.

Dự án thủy điện Đăk Mi 1 khởi công xây dựng từ năm 2009 với 2 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 42 MW (tổng công suất là 84 MW). Trong quá trình triển khai thực hiện, thủy điện Đăk Mi 1 đã vướng phải nhiều vi phạm như: chậm tiến độ, chậm trễ tái định canh, định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Vì những vi phạm này, năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum đã ra tối hậu thư sẽ thu hồi dự án nếu thủy điện này còn chậm tái định cư, định canh, chậm tiến độ.