Tai nạn thảm khốc với 5 thợ lặn kinh nghiệm ở Maldives
Tai nạn thảm khốc với 5 thợ lặn kinh nghiệm ở Maldives

19/05/2026 16:58 GMT+7

Chính phủ Maldives hôm 18.5 cho biết đã tìm thấy bốn thi thể nạn nhân còn lại trong số 5 thợ lặn người Ý thiệt mạng tuần trước trong một hang động dưới nước, trong một vụ tai nạn mà các quan chức mô tả là thảm kịch lớn nhất thuộc loại này trong lịch sử Maldives.

Thi thể của bốn thợ lặn mất tích tại Maldives đã được tìm thấy hôm 18.5, sau một tai nạn trong các hang động dưới nước khiến một nhóm năm người Ý thiệt mạng vào tuần trước.

Theo mạng lưới lặn DAN Europe, một đội chuyên gia do các thợ lặn hang động người Phần Lan dẫn đầu đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong một chiến dịch "đòi hỏi kỹ thuật cao và đầy thử thách về mặt cảm xúc".

Tổ chức này cho biết các chuyên gia cũng đã thu thập được thông tin cần thiết để lên kế hoạch trục vớt thi thể.

Thi thể đầu tiên đã được tìm thấy vào ngày 14.5, trong các nỗ lực tìm kiếm được đích thân Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu giám sát.

Theo Bộ Ngoại giao Ý, cả năm nạn nhân đã khởi hành để khám phá các hang động ở độ sâu khoảng 50 m tại rạn Vaavu vào hôm 14.5.

Truyền thông địa phương cho biết thủy thủ đoàn của chiếc thuyền chở nhóm thợ lặn này đã báo cáo nhóm mất tích khi họ không ngoi lên mặt nước.

Các thành viên của Lực lượng Quốc phòng Quốc gia tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bốn thợ lặn người Ý tại vùng biển đảo san hô Vaavu, Maldives

Người phát ngôn chính của tổng thống Maldives cho biết nhà chức trách đang điều tra các quy trình trước khi nhóm lặn xuống.

"Những gì tôi có thể khẳng định chắc chắn với các bạn là họ đã đủ tiêu chuẩn. Họ đã lặn ở Maldives, không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính kỹ thuật trong nhiều lần, và rất quen thuộc với Maldives cũng như với việc lặn hang ngầm", ông Mohamed Hussain Shareef cho hay.

Ông nói đây là một sự cố lặn kỹ thuật, vì quốc gia này giới hạn ngành lặn giải trí ở độ sâu dưới khoảng 30 m.

Quân đội Maldives cho biết thi thể đầu tiên được trục vớt từ bên trong một cấu trúc hang động sâu khoảng 60 m.

Bốn trong số các nạn nhân là thành viên của một nhóm đến từ Đại học Genoa, trong khi người thứ năm được xác định là một huấn luyện viên lặn người Ý.

Một thợ lặn của quân đội Maldives cũng đã tử vong do bệnh giảm áp sau các nỗ lực trục vớt bị thời tiết xấu cản trở vào hôm 16.5.

