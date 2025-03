Tai nạn thương tâm: Xe chở quan tài người anh tụt dốc, đè chết em trai

Tối 18.3, một lãnh đạo xã Thanh Liên (H.Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ tai nạn xảy ra khiến 1 người tử vong khi đang đưa tang ở xã này.



Trước đó, chiều 17,3, người dân xóm Liên Khai (xã Thanh Liên) tổ chức tang lễ cho anh Phạm Hồng Chung (48 tuổi) bị qua đời đột ngột.

Khi chiếc xe tang (loại xe ô tô 16 chỗ ngồi) đang chở quan tài quàn thi thể anh Chung lên nghĩa trang ở trên núi để an táng thì bất ngờ bị tụt dốc, do trời mưa đường trơn. Chiếc xe sau đó đè trúng anh Phạm Văn Hiếu (38 tuổi, em ruột anh Chung) đi phía sau xe tang, khiến anh Hiếu tử vong tại chỗ.

Một số người đưa tang phía sau chiếc xe này cũng bị thương.

Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường để điều tra vụ việc.

Chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng anh Hiếu có hoàn cảnh khó khăn, 3 con còn nhỏ. Các đoàn thể của xã đang kêu gọi, quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình anh Hiếu.