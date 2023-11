Tai nạn trên cầu Mỹ Thuận, 1 người tử vong tại chỗ

Chiều 20.11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cầu Mỹ Thuận khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Mỹ Thuận khiến 1 người tử vong tại chỗ NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 50 cùng ngày, ông L.V.G (48 tuổi) chạy xe máy BS 95F6 - 0477 chở vợ là bà N.T.P (48 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hậu Giang) lưu thông trên QL1, theo hướng Vĩnh Long đi Tiền Giang. Khi đến dốc cầu Mỹ Thuận, phía bờ Vĩnh Long, thì bất ngờ va chạm với một ô tô (nghi vấn xe container) đi cùng chiều.

Dòng xe kẹt cứng trên cầu Mỹ Thuận, phía bờ Vĩnh Long, vào chiều 20.11 NAM LONG

Hậu quả, cả hai ngã xuống đường. Bà P. tử vong tại chỗ, ông G. bị thương nhẹ. Đáng chú ý, sau tai nạn, xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt, phối hợp Công an TP.Vĩnh Long khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dẫn vào cầu Mỹ Thuận cũng đông nghẹt phương tiện NAM LONG

Trong khi lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khoảng 15 giờ cùng ngày, một xe ô tô đang lên dốc cầu Mỹ Thuận bị hư hỏng ngay đoạn giữa cầu, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Các phương tiện di chuyển chậm hướng từ Vĩnh Long đi Tiền Giang. Lực lượng CSGT đã hỗ trợ xử lý phương tiện để tiếp tục di chuyển, giải phóng điểm ùn ứ.



Một cán bộ công an cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang trích xuất camera an ninh truy tìm xe ô tô có liên quan vụ tai nạn trên.