Tai nạn trong mưa, 1 người tử vong

Đến 14 giờ ngày 24.6, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 (gần cầu vượt nút giao Bình Thuận) khiến 1 người tử vong.



Công an H.Bình Chánh có mặt giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt điều tiết giao thông và giải quyết hiện trường vụ tai nạn.



Qua trích xuất camera an ninh nhà dân, gần 12 giờ cùng ngày, trên quốc lộ 1 (đoạn gần cầu vượt nút giao Bình Thuận (H.Bình Chánh, TP.HCM), chiếc xe máy mang biển số TP.HCM do người đàn ông điều khiển được cho là thắng gấp tránh người chạy xe đạp chở theo các tấm mút xốp lớn lưu thông cùng chiều phía trước dẫn đến loạng choạng. Một phần do trời mưa đường trơn trượt nên người chạy xe máy ngã ra đường và bị xe khách cán tử vong.

Cùng lúc đó, một xe máy khác lưu thông phía sau, khi chạy đến gần khu vực xảy ra tai nạn, hốt hoảng thắng gấp tránh né cũng bị ngã ra đường, nhưng may không hề hấn gì.

Vụ tai nạn khiến phương tiện lưu thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng.

Đến 14 giờ cùng ngày, vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Công an điều xe chuyên dụng chở các phương tiện và mời người có liên quan về trụ sở để ghi nhận lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ.