Công an H.Bình Chánh thông báo tìm người liên quan vụ tai nạn chết người

Theo công an, vụ tai nạn xảy ra ngày 19.12.2023, tại đường Thanh Niên (thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM) giữa xe đạp do ông Lê Văn Cương (56 tuổi, ở H.Bình Chánh) điều khiển với xe máy biển số 61N1 - 008.08 do 1 người (không rõ nhân thân lai lịch) điều khiển.



Sau tai nạn, ông Cương tử vong còn người điều khiển xe máy biển số 61N1 - 008.08 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là người có liên quan đến vụ tai nạn; người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn giao thông hoặc chủ sở hữu xe trên liên hệ Đội điều tra tổng hợp Công an H.Bình Chánh, gặp cán bộ Phạm Tân Xuyên, điện thoại 0353311113 để phối hợp giải quyết.