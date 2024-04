TP.HCM: Xe tải nổ lốp gây tai nạn liên hoàn trên tỉnh lộ 8

Đến 14 giờ ngày 7.4, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang giải quyết hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên tỉnh lộ 8 (xã Trung An giáp với xã Tân Thạnh Đông), khiến nhiều phương tiện hư hỏng.



Hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, xe tải biển số 29H - 754.07 do nam tài xế điều khiển, chạy trên tỉnh lộ 8 hướng về cầu vượt Củ Chi.

Khi xe đến khu vực ấp Hội Thạnh, xã Trung An giáp với xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi thì húc bay nhiều đoạn dải phân cách thép, lao qua chiều đường của hướng ngược lại, tông vào ô tô 5 chỗ biển số 51K - 822.xx.

Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào một xe tải khác đậu ở bãi đất trống ven đường.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô 5 chỗ có 2 người (gồm người phụ nữ trung niên cầm lái chở theo con trai nhỏ). May mắn cả 2 mẹ con không bị thương.

Tại hiện trường, vụ tai nạn liên hoàn khiến cả 3 phương tiện đều hư hỏng, móp méo. Khoảng 20 m dải phân cách thép bị cày nát văng ra khắp đường.

Sau khi húc dải phân cách, chiếc xe tải lao qua chiều đường của hướng ngược lại, tông trúng ô tô 5 chỗ TRẦN KHA

Sau khi tông trúng ô tô chiếc xe tải tông trúng tiếp một xe tải khác đậu ở bãi đất trống ven đường rồi mới dừng lại, phương tiện hư hỏng TRẦN KHA

Trao đổi với chúng tôi, bước đầu tài xế xe tải biển số 29H - 754.07 cho biết, xe gặp sự cố nổ lốp dẫn đến tai nạn.

Nhận tin báo, Công an H.Củ Chi đến xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra. Theo đó, từ hình ảnh camera một nhà dân ghi lại cho thấy, cú húc mạnh của xe tải khiến ô tô 5 chỗ xoay vòng trên đường.