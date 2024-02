Tai nạn xe tải với xe máy tại ngã tư An Sương, 2 người tử vong

Hơn 22 giờ ngày 28.2, Công an Q.12 phối hợp Đội CSGT An Sương (Công an TP.HCM) giải quyết hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên QL1 đoạn qua ngã tư An Sương (P.Trung Mỹ Tây).

Hiện trường vụ tai nạn T.K

Theo thông tin ban đầu, hơn 21 giờ cùng ngày, xe tải biển số 50H - 165.18 chạy trên QL1, hướng từ TP.Thủ Đức về Q.Bình Tân. Khi đến ngã tư An Sương (P.Trung Mỹ Tây, Q.12), chiếc xe tải rẽ phải vào QL22 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61C1 - 898.74 do một người đàn ông chừng 30 tuổi, mặc đồ xe ôm công nghệ cầm lái, chở người phụ nữ.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa quanh khu vực hiện trường xảy ra tai nạn.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn này khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe máy nằm ở sau bánh xe tải, gần đó là thi thể 2 nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy này cũng như danh tính người tử vong.