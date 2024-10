Tái phạm dùng chất kích thích khi sản xuất giá đỗ, 2 người bị khởi tố

Ngày 14.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố 2 bị can Vũ Văn Tuấn (29 tuổi) và Đào Văn Lập (35 tuổi) chủ 2 cơ sở sản xuất giá đỗ tại P.Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an lập biên bản vi phạm đối với ông Vũ Văn Tuấn ẢNH: T.H

Trước đó, trong tháng 9, Công an TP.Quảng phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vũ Văn Tuấn và cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đào Văn Lập. Qua kiểm tra các mẫu, cơ quan chức năng phát hiện hóa chất kích thích tăng trưởng trong giá đỗ.

Theo cơ quan chức năng, khi hóa chất kích thích tăng trưởng này vào cơ thể con người, có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc gây tổn hại đến sức khỏe.

Một cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm ẢNH: T.H

Hồi tháng 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Vũ Văn Tuấn và cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Đào Văn Lập, thu mẫu giá đỗ, hóa chất để kiểm nghiệm.

Kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 cho thấy, mẫu giá đỗ và hóa chất sử dụng ở 2 cơ sở này có chứa chất kích thích tăng trưởng 6-benzylaminopurine.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở 45 triệu đồng; đồng thời đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này trong thời gian 2 tháng. Tuy nhiên, khi hoạt động trở lại, 2 cơ sở này tái phạm.