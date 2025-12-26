Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tái phát hiện 'mèo đầu bẹt' tại Thái Lan sau 30 năm biến mất

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/12/2025 19:47 GMT+7

Một loài mèo hoang dã cực kỳ quý hiếm - mèo đầu bẹt - vừa được tái phát hiện tại Thái Lan sau gần 3 thập niên không ghi nhận dấu vết.

Theo Cục Công viên quốc gia, bảo tồn động vật hoang dã và thực vật Thái Lan ngày 26.12, trong khuôn khổ khảo sát sinh thái triển khai từ năm 2024 tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Princess Sirindhorn (miền nam Thái Lan), các máy ảnh ẩn đã ghi nhận 29 lần xuất hiện của mèo đầu bẹt.

Phát hiện mèo đầu bẹt tại Thái Lan sau 30 năm biến mất - Ảnh 1.

Một cá thể mèo đầu bẹt mới được phát hiện lại tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Princess Sirindhorn ở miền nam Thái Lan

ẢNH: AFP

Bác sĩ thú y kiêm nhà nghiên cứu Kaset Sutasha (Đại học Kasetsart, Thái Lan) nhận định việc tái phát hiện loài này vừa mang lại hy vọng, vừa cho thấy mức độ mong manh của quần thể do môi trường sống bị phân mảnh nghiêm trọng, khiến các cá thể ngày càng cô lập.

Mèo đầu bẹt là một trong những loài mèo hoang dã bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới, chỉ phân bố tại Đông Nam Á và đang chịu áp lực lớn từ sự suy giảm môi trường sống, theo AFP. Loài này có kích thước tương đương mèo nhà, với đôi mắt tròn, đặt gần nhau đặc trưng, và từng được ghi nhận lần cuối tại Thái Lan vào năm 1995.

Do mèo đầu bẹt không có các đặc điểm nhận dạng rõ ràng, hiện chưa thể xác định chính xác số lượng cá thể. Tuy nhiên, theo ông Rattapan Pattanarangsan, quản lý chương trình bảo tồn của tổ chức phi chính phủ Panthera, tần suất ghi nhận cho thấy mật độ phân bố có thể cao hơn dự đoán trước đây.

Các máy ảnh ẩn còn ghi lại hình ảnh một con mèo cái đi cùng con non - dấu hiệu hiếm hoi với loài thường chỉ sinh một con mỗi lứa.

Mèo đầu bẹt là loài sống về đêm, cư trú chủ yếu tại các hệ sinh thái đất ngập nước rậm rạp như đầm lầy than bùn và rừng ngập mặn nước ngọt - những khu vực khó tiếp cận và đang bị thu hẹp nhanh chóng.

Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), toàn cầu hiện chỉ còn khoảng 2.500 cá thể mèo đầu bẹt trưởng thành trong tự nhiên. Tại Thái Lan, loài này từng được xếp vào nhóm "có thể đã tuyệt chủng".

Các chuyên gia cảnh báo rằng bên cạnh mất môi trường sống, mèo đầu bẹt còn đối mặt nguy cơ từ bệnh truyền nhiễm do động vật nuôi và khó khăn sinh sản trong các khu vực bị cô lập. Việc tái phát hiện vì vậy được xem là bước khởi đầu cho những nỗ lực bảo tồn dài hạn.

"Điều quan trọng không chỉ là tìm thấy chúng, mà là làm thế nào để loài này có thể tồn tại bền vững cùng con người trong tương lai", ông Kaset nhấn mạnh.

Xem thêm bình luận