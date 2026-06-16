Tại sao các hãng TV vẫn nhồi nhét nút bấm lên điều khiển?

Khi nhìn vào chiếc điều khiển từ xa của 20 năm trước và so sánh với mẫu hiện tại, có thể người dùng thấy sự tương đồng đáng kể, ngoại trừ một vài phím tắt cho các dịch vụ phát trực tuyến. Trong khi smartphone ngày càng trở nên đơn giản, điều khiển từ xa dường như không có nhiều thay đổi. Vậy điều gì khiến các nhà sản xuất TV chậm thay đổi điều khiển như vậy?

Đừng ngạc nhiên khi chiếc điều khiển từ xa TV có quá nhiều nút bấm trên đó ẢNH: AFP

Vấn đề nan giải với điều khiển từ xa

Các nhà sản xuất hiểu rằng người dùng thường ưa chuộng những thiết bị có nhiều tính năng sẽ mang lại cảm giác sang trọng hơn. Do đó, các nhà sản xuất thường thêm vào những tùy chọn như "tỷ lệ khung hình" hay các nút bí ẩn để tạo cảm giác giá trị cao hơn cho sản phẩm. Ngược lại, một chiếc điều khiển từ xa với ít nút bấm có thể bị coi là rẻ tiền.

Ngoài ra, các nút dành riêng cho các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, YouTube… cũng là công cụ quảng bá hiệu quả. Để duy trì sự hiện diện trên điều khiển từ xa, các nền tảng này sẵn sàng trả thêm phí cho vị trí trên đó.

Bên cạnh đó, việc người dùng thường sử dụng điều khiển từ xa trong bóng tối sẽ cần cảm giác hơn là thị giác, do đó những nút bấm thực sự cần thiết mà họ đã quen vị trí, thay vì một khối nhựa vô hồn khiến mọi người phải dừng lại để tìm đúng nút.

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Đặc biệt, những chiếc điều khiển từ xa nhỏ gọn hiện đại dễ bị thất lạc trong đệm ghế sofa, khiến việc tìm kiếm trở nên khó chịu hơn.

Trong khi đó, để sản xuất một chiếc điều khiển từ xa với ít nút hơn, các công ty phải đầu tư vào việc chế tạo khuôn mới, sản xuất bảng mạch khác và thực hiện các thử nghiệm để đảm bảo tính năng hoạt động đúng cách. Việc tái sử dụng một chiếc điều khiển từ xa hiện có sẽ dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều, đặc biệt khi chúng thường có thể làm việc với nhiều TV khác nhau của cùng hãng.

Kết quả là điều khiển từ xa trên các mẫu TV hiện đại vẫn đi kèm nhiều nút bấm, ngay cả khi các chức năng trên đó có thể hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.