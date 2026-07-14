Tại sao chiết khấu bán lẻ xăng dầu giảm mạnh?

Ngày 14.7, sau khi giá xăng dầu thế giới tăng vọt 10% các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, chiết khấu về đến cửa hàng "rớt thê thảm".

Thương nhân đầu mối ở TP.HCM thông báo chiết khấu cho khách hàng bán lẻ tại thị trường vùng 2 từ 7 giờ 30 và chỉ có hiệu lực đến 17 giờ 30 ngày 14.7, lấy hàng tại kho Vũng Tàu, Nhà Bè và Vũng Rô đều có mức chiết khấu thấp như nhau: Xăng E10 và E5 có chiết khấu 50 đồng/lít; dầu diesel 20 đồng/lít.

Tương tự, thương nhân đầu mối ở khu vực miền Tây cũng thông báo chiết khấu với xăng E10 và dầu diesel đều 5 đồng/lít, áp dụng đến 16 giờ 45 phút cùng ngày.

Một số cửa hàng xăng dầu khác khu vực phía nam phản ánh mức chiết khấu với xăng E10 về 0 đồng, dầu 100 đồng/lít...

Ở phía bắc, một thương nhân đầu mối ở Phú Thọ thông báo chiết khấu cho khách hàng bán lẻ tại thị trường vùng 2 (xa cảng, xa nhà máy, xa kho... và thường phải cộng thêm chi phí vận chuyển) với xăng 400 đồng/lít; dầu diesel 100 đồng/lít. Khách hàng tại thị trường vùng 1 (gần cảng, gần kho, gần nhà máy lọc dầu...) âm 370 đồng/lít.

Ghi nhận đến 15 giờ chiều 14.7, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 3%. Dầu WTI của Mỹ đã vọt lên ngưỡng 81 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu lên 86,6 USD/thùng. Theo đó, chiết khấu về cho bán lẻ tiếp tục "bóp" hoặc giao hàng giới hạn chờ kỳ điều chỉnh giá vào thứ năm tới.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị sớm ban hành nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để thị trường minh bạch hơn ẢNH: N.N

Một thương nhân phân phối xăng dầu tại thành phố Bình Dương than thở: Mức chiết khấu từ vài chục đến vài trăm đồng cho một lít xăng dầu được coi là âm. Bởi bán lẻ tại thị trường vùng 1, nếu chỉ chiết khấu 100 đồng, riêng tiền vận chuyển, doanh nghiệp bán lẻ phải bù 100 đồng/lít, vùng 2 chi phí cao hơn. Bên cạnh đó là các chi phí nhân công, điện, thuế, hóa đơn từng lần... định mức chi phí cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thị trường hiện từ 700 - 800 đồng/lít. "Như vậy, chiết khấu cứ 0 đồng, 5 đồng hay 20 đồng, thì làm sao doanh nghiệp bán lẻ sống nổi", vị này nói và kiến nghị sớm ban hành Nghị định về kinh doanh xăng dầu mới theo hướng thị trường tự điều tiết thì tình trạng chiết khấu 0 đồng mới "gỡ" được.

"Để thị trường xăng dầu ổn định, cần để giá theo điều tiết thị trường. Chẳng hạn, doanh nghiệp đầu mối bán một mức giá cố định theo công thức tính quy định, các nhà phân phối nhập hàng từ nhiều đầu mối, có thể tính toán bán giá tốt nhất và có thể cạnh tranh với các cửa hàng khác", vị này nói.

Ông Trần Đình Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Nam Lộc Phúc, kinh doanh xăng dầu ở miền Nam cũng nói rằng, nếu chiết khấu thấp kéo dài khiến dòng tiền ngày càng cạn kiệt. Doanh nghiệp phải vay thêm vốn để duy trì hoạt động, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ nợ quá hạn và mất khả năng thanh toán.

Ông Sơn nói: "Tôi ghi nhận nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều hành. Tuy nhiên, các chính sách cần tiếp tục được sửa đổi theo hướng tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, giảm bớt sự can thiệp hành chính và trao nhiều quyền chủ động hơn cho doanh nghiệp. Để xăng dầu điều tiết theo thị trường thực sự thì doanh nghiệp nào quản trị chi phí tốt sẽ có lợi thế; doanh nghiệp nào kinh doanh không hiệu quả sẽ phải tự chịu trách nhiệm".

Tại dự thảo mới nhất về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương tăng việc chuyển dần sang cơ chế giá theo thị trường, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp về tự quyết giá bán, thay vì Nhà nước công bố giá định kỳ như hiện nay. Giá bán lẻ được tính gồm giá mua thực tế, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận và các loại thuế, phí theo quy định.

"Nếu một cửa hàng lựa chọn làm đại lý cho một đầu mối thì phải tuân thủ các điều kiện, trong đó có giá bán do đầu mối quy định. Ngược lại, nếu muốn chủ động về giá, doanh nghiệp nên được quyền ký hợp đồng với nhiều đầu mối, tự lựa chọn nguồn hàng và tự quyết định giá bán theo cơ chế thị trường, được mua bán với nhau. Khi đó, doanh nghiệp nào quản trị tốt sẽ tồn tại, doanh nghiệp nào yếu kém sẽ tự bị đào thải. Đó mới là cạnh tranh công bằng. Dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu cho thương nhân phân phối quyết giá bán là hợp lý và cần sớm được ban hành", ông Trần Đình Sơn nêu quan điểm.



