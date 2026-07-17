Tại sao 'Đặc vụ Kim tái khởi động' thống trị Netflix 2 tuần liên tiếp?

Theo số liệu mới nhất do Netflix công bố, bộ phim hành động của đài SBS đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh tuần thứ hai liên tiếp.

Tác phẩm chuyển thể từ webtoon này đã tích lũy được hàng triệu lượt xem, trở thành phim truyền hình ăn khách nhất tại hàng chục quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, Peru... và liên tục lọt vào top 10 tại nhiều thị trường quốc tế lớn.

Tại quê nhà Hàn Quốc, tính đến ngày 16.7, Đặc vụ Kim tái khởi động là bộ phim có rating cao nhất năm 2026 trên truyền hình Hàn Quốc. Thành tích 22,3% toàn quốc ở tập 6, cùng mức 23,2% tại khu vực Seoul và thời điểm cao nhất chạm 26,4%, giúp tác phẩm vươn lên vị trí thứ hai trong lịch sử các phim cuối tuần của SBS, chỉ xếp sau Penthouse 2. Đà tăng trưởng của bộ phim cũng gây ấn tượng khi rating tăng liên tục từ 9,5% ở tập mở màn lên 15,7%, 18,8% rồi chạm mốc hơn 22% chỉ sau vài tuần phát sóng, với tổng hơn 10,5 triệu lượt xem.

So Ji Sub, Yoon Kyung Ho và Choi Dae Hoon kết hợp thành bộ ba trong Đặc vụ Kim tái khởi động ẢNH: CẮT TỪ PHIM ĐẶC VỤ KIM TÁI KHỞI ĐỘNG

Lý do 'Đặc vụ Kim tái khởi động' gây sốt

Sức hút lớn nhất của bộ phim đến từ nam chính Kim Do Hyun do tài tử So Ji Sub thủ vai. Trong phim, anh xuất hiện với tạo hình một trưởng phòng ngân hàng trung niên bình thường, cam chịu và yêu thương con gái hết mực sau khi vợ qua đời. Sự nhẫn nhịn của người cha điềm đạm này lớn đến mức anh sẵn sàng cúi đầu xin lỗi phụ huynh của kẻ bắt nạt con mình để đổi lấy sự bình yên.

Tuy nhiên, lớp vỏ bọc ấy hoàn toàn vỡ vụn khi cô con gái duy nhất Min Ji đột ngột mất tích. Để tìm con, người đàn ông hiền lành ấy buộc phải "thoát vai", thức tỉnh bản ngã là mật danh 66 - một cựu đặc vụ Bắc Hàn đào tẩu.

Giữa bối cảnh nhiều phim hành động Hàn Quốc ngày nay phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo, Đặc vụ Kim tái khởi động chọn một lối đi riêng khi khắc họa trọn vẹn sự thô ráp và nặng đòn trong từng phân cảnh.

Dù tập đầu tiên có phần chậm rãi để giới thiệu nhân vật, bộ phim lập tức thay đổi nhịp độ một cách chóng mặt ngay khi biến cố xảy ra. Hàng loạt cú bẻ lái được cài cắm thông minh, đẩy mạch phim lên cao trào khi vụ mất tích của Min Ji không chỉ dừng lại ở bạo lực học đường, mà còn chạm tới những góc khuất đen tối của giới tài phiệt và các thế lực chính trị cấu kết.

Phim phản ánh chân thực khoảng cách giàu nghèo và sự bất lực của tầng lớp lao động trước một xã hội mà pháp luật đôi khi bị thao túng. Vượt lên trên một tác phẩm hành động trả thù, tình cảm gia đình vụng về nhưng vô cùng thiêng liêng giữa hai cha con mới chính là linh hồn giữ chân khán giả.

Thành công của Đặc vụ Kim tái khởi động tiếp tục khẳng định vị thế của phim ảnh xứ kim chi trên nền tảng trực tuyến toàn cầu. Xếp ngay sau tác phẩm này ở vị trí số 2 là một đại diện Hàn Quốc khác - Teach you a lesson.

Theo thông tin được Studio S - đơn vị sản xuất bộ phim công bố, kế hoạch ban đầu chỉ là thực hiện một tập đặc biệt sau khi phim kết thúc vào ngày 25.7. Tuy nhiên, trước phản ứng vượt ngoài mong đợi của người xem, SBS đã quyết định bổ sung thêm một tập nữa. Hai tập đặc biệt dự kiến phát sóng vào ngày 31.7 và 1.8, cùng khung giờ 21 giờ 50 phút.

Đặc vụ Kim tái khởi động hiện đang được phát sóng vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần trên đài SBS và chiếu trực tuyến song song trên nền tảng Netflix.