Diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' kể chuyện 'điên rồ' trên phim trường

Diễn viên Alison Arngrim (hiện 64 tuổi) thời trẻ từng được nhiều khán giả biết đến với vai Nellie Oleson trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên ẢNH: AFP

Theo Page Six hôm 15.7, trong cuộc trò chuyện trên podcast Here's What Happened mới đây, diễn viên Alison Arngrim chia sẻ hậu trường không như mơ đằng sau những thước phim tươi đẹp, bình yên của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Trong loạt phim kinh điển, nữ diễn viên này đóng vai Nellie Oleson. Bà chia sẻ các thành viên lớn tuổi hơn trong đoàn phim có cách hành xử như nhân vật trong phim Mad Men (Gã điên). "Họ đến từ một thời đại mà mọi người đều hút thuốc và uống rượu, hầu như mọi lúc, mọi nơi", Arngrim nhớ lại.

Alison Arngrim kể tiếp: "Những người phụ trách đạo cụ thường phụ trách phần rượu, thuốc lá và cả kẹo nên mọi người thường tụ tập quanh chiếc xe tải của họ". Trong khi không diễn viên nhí nào hút thuốc trên phim trường, những bạn diễn lớn hơn của bà, trong đó có tài tử Michael Landon (đóng vai chính Charles Ingalls) thường "hút thuốc khắp nơi" cùng với ê kíp làm phim và uống một ly nhỏ loại rượu nào đó, thường là whiskey.

Theo lời Arngrim, cả đoàn thường uống hết vài két bia mỗi ngày. Khi ê kíp nhận ra gần hết bia, họ sẽ cử người đi mua thêm. "Trên xe đạo cụ có hẳn một quầy bar. Cuối mỗi ngày, khi công việc kết thúc, họ kê một tấm ván lên hai giá đỡ để làm quầy bar tạm, rồi bắt đầu uống thật sự", bà nhớ lại.

Tuy nhiên, cựu diễn viên này khẳng định không ai say xỉn trong quá trình làm việc trên phim trường. "Có lẽ họ đốt cháy hết lượng cồn hay gì đó, vì những người ấy vẫn leo thang, treo đèn bình thường và tôi thì nghĩ: Họ sống bằng bia mất rồi", Arngrim chia sẻ. Bà cũng cho biết ê kíp của đoàn phim thường tổ chức những bữa tiệc Giáng sinh và tiệc tổng kết "điên cuồng", đến mức ai cũng phải có một người lái xe thay để đảm bảo an toàn.

Alison Arngrim thừa nhận mình không thể tin nổi các thành viên trong đoàn vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp tục tiệc tùng sau khi đã uống nhiều đến vậy. Bà chia sẻ vì họ thuộc thế hệ của những năm 1950, thời mà chuyện uống rượu và hút thuốc là điều rất bình thường. "Họ hoàn toàn không nghĩ đó là điều gì kỳ lạ", Arngrim giải thích.

Sean Penn, Alison Arngrim và Jonathan Gilbert trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (1974) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (Little House on the Prairie) là một tác phẩm kinh điển của truyền hình Mỹ dựa theo bộ sách nổi tiếng của Laura Ingalls Wilder. Phim kể về cuộc sống của gia đình Ingalls khi họ tiên phong đến sinh sống ở vùng nông thôn xa xôi thuộc thị trấn Walnut Grove, bang Minnesota vào cuối thế kỷ 19. Bộ phim được phát sóng trên kênh NBC trong 9 mùa, từ năm 1974 đến năm 1983. Trong suốt quá trình phát sóng, phim cũng vướng vào nhiều bê bối, trong đó có chuyện ngoại tình của Michael Landon với nữ diễn viên đóng thế Cindy Clerico, cũng như mối bất hòa kéo dài hàng chục năm giữa hai ngôi sao Melissa Gilbert và Melissa Sue Anderson.

Thời gian qua, tác phẩm được quan tâm trở lại khi phiên bản reboot (làm lại) của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với dàn diễn viên mới vừa ra mắt trên Netflix tuần trước.