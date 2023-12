Tại sao du khách Trung Quốc ngày càng ít ra nước ngoài?

Thái Lan đặt kỳ vọng quá lớn vào du khách Trung Quốc và mở rộng cửa qua chính sách miễn visa. Thế nhưng nước này không còn giữ vị trí dẫn đầu lượng khách quốc tế ở Đông Nam Á, khi tụt lại phía sau Malaysia trong năm 2023, chủ yếu do khách Trung Quốc đến nước này thấp hơn mong đợi.



Theo các thống kê, trong 11 tháng năm 2023, Thái Lan đón khoảng 23,3 triệu khách nước ngoài, trong khi Malaysia đón tới 26 triệu. Năm 2019, lượng khách quốc tế đến Malaysia bằng khoảng phân nửa so với con số 40 triệu khách của Thái Lan.

Nỗ lực lấy lại hình ảnh

Hồi đầu tháng này, cảnh sát Thái Lan đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với Ziyu Wang - ngôi sao mạng xã hội Trung Quốc - vì nói rằng một quận ở Bangkok nổi tiếng với cuộc sống về đêm không an toàn, mặc dù cảnh sát thừa nhận chưa biết sẽ xử lý người phụ nữ này như thế nào.

Du khách Trung Quốc trên đường phố Bangkok ngày càng ít DW

Thiếu tướng Phanthana Nutchanart, Phó cục trưởng Cục Di trú, cho biết cảnh sát hiện đã biết tung tích của người phụ nữ Trung Quốc đăng clip tiêu cực về Soi Nana trên đường Sukhumvit, theo báo The Nation. Trong clip, cô khuyến cáo phụ nữ không nên đi một mình ở khu vực này vì có khả năng bị bắt cóc.

Tuy nhiên, Phanthana thừa nhận du khách Trung Quốc có quyền đăng clip chỉ trích Thái Lan nên chưa xem xét các khía cạnh pháp lý của hành động chống lại cô. Dù vậy cảnh sát sẽ triệu tập nữ du khách để thẩm vấn về động cơ.

Theo các công ty du lịch Thái Lan, đoạn clip trên là một ví dụ khác về việc dư luận tiêu cực làm suy yếu quyền lực mềm của Thái Lan. Họ phàn nàn biện pháp miễn thị thực của chính phủ không giúp ích nhiều trong việc thu hút khách du lịch Trung Quốc vì mạng xã hội ở Trung Quốc tràn ngập tin tức sai lệch và tin tức tiêu cực về xứ sở chùa Vàng.

Tổng cục Du lịch Thái Lan ước tính năm 2023, lượng du khách đến từ Trung Quốc sẽ ít hơn gần 1,5 triệu so với dự kiến. Cục ban đầu dự đoán sẽ có 5 triệu du khách Trung Quốc nhưng ước tính cả năm dừng lại ở khoảng 3,5 triệu (năm 2019 là 11 triệu). Ngoài hình ảnh du lịch Thái Lan bị tác động xấu bởi vụ nổ súng chết người và bắt cóc, nguyên nhân khách Trung Quốc giảm còn có một số lý do khác mà không chỉ Thái Lan, các nước Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng. Chẳng hạn Việt Nam, 11 tháng năm nay đón 1,5 triệu khách Trung Quốc, quá thấp so thời điểm trước dịch (năm 2019) với 5 triệu lượt.

Du khách Trung Quốc đã thay đổi

Vincent Zhuang, chuyên gia truyền thông đến từ Trung Quốc nói với báo Đức DW: Du khách Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Họ đang đi du lịch nội địa nhiều hơn do giá vé máy bay và giá khách sạn vẫn ở mức cao tại những nơi khác ở châu Á. Trong khi có rất nhiều sự lựa chọn ở Trung Quốc cho cả khách du lịch hạng sang và bình dân.

Các vấn đề kinh tế của Trung Quốc, bao gồm khủng hoảng bất động sản, thị trường việc làm ngày càng tồi tệ và tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao kỷ lục, cũng góp phần khiến mọi người phải suy nghĩ kỹ về việc đi du lịch nước ngoài.

Các nước Đông Nam Á đang tìm mọi cách lôi kéo khách Trung Quốc quay trở lại DW

Các quan chức cho biết, với khả năng chi tiêu bị giảm, số lượng chuyến bay quốc tế kết nối Trung Quốc với Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á vẫn chưa trở lại mức trước đại dịch.

Tại một địa điểm du lịch nổi tiếng của Thái Lan là đảo Phuket, lượng đặt phòng khách sạn từ Trung Quốc cũng thấp hơn dự đoán. Ranjeet Viswanathan, Giám đốc bán hàng - tiếp thị của Hyatt Regency cho biết: "Trung Quốc trước đại dịch từng là một trong những quốc gia hàng đầu của chúng tôi. Từ 18- 20% hoạt động kinh doanh của chúng tôi đến từ Trung Quốc, phụ thuộc nhiều vào khách đoàn. Nhưng hiện tại, Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 5% hoạt động kinh doanh".

Nithee Seeprae, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan thừa nhận cần phải làm nhiều việc hơn để chứng tỏ rằng Thái Lan chào đón khách Trung Quốc. Chính phủ Thái Lan cũng đã cố gắng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách Trung Quốc vào Thái Lan, bằng chứng là nước này đã miễn visa cho khách Trung Quốc. Sau thất bại trong năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu đón 8 triệu khách từ đất nước tỉ dân vào năm 2024.

Tuy nhiên, chuyên gia về du lịch châu Á Gary Bowerman cho rằng, các yếu tố hiện có trong năm nay vẫn có thể góp phần gây cản trở cho du lịch quốc tế Trung Quốc quay lại mức cũ vào năm tới. "Năm nay là một năm rất khó khăn và khó để dự báo nhu cầu du lịch ra nước ngoài của Trung Quốc đối với các điểm đến ở Đông Nam Á".

"Việc dự báo một con số chính xác vào thời điểm hiện tại, trong bối cảnh các hãng hàng không ì ạch bổ sung thêm công suất chuyến bay, giống như việc bạn vẫy tay trước gió", ông khuyến cáo về việc các nước, trong đó có Thái Lan, đừng quá trông đợi vào sự hồi phục mạnh mẽ của khách Trung Quốc vào năm sau.