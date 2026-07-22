Tại sao hộ chiếu Mỹ ngày càng mất quyền lực?

Người Mỹ có thể đi du lịch không cần thị thực đến 180 quốc gia trên thế giới, đứng vị trí thứ 10 trong Chỉ số Hộ chiếu Henley vừa công bố, ngang hàng với Iceland. Vì nhiều quốc gia có thứ hạng bằng nhau, nên Mỹ xếp sau 36 quốc gia khác cung cấp nhiều lựa chọn không cần thị thực hơn. Singapore, ở vị trí số 1, cung cấp quyền đi lại cho công dân không cần thị thực nhiều hơn Mỹ 12 quốc gia.

Năm 2006, Mỹ cùng với Phần Lan và Đan Mạch đồng giữ vị trí số 1, mỗi quốc gia có thể đến 130 điểm đến mà không cần thị thực. Tới năm 2016, thứ hạng của Mỹ trong sách đã tụt xuống vị trí thứ 4; năm 2021 giảm xuống vị trí thứ 7 và nay là đồng hạng 10.

Hộ chiếu Mỹ từ vị trí số 1 xuống số 10 ẢNH: REUTERS





Điều gì khiến một hộ chiếu có quyền lực hơn?

Chỉ số Hộ chiếu Henley theo dõi số lượng điểm đến có thể được ghé thăm mà không cần thị thực. Tự do di chuyển toàn cầu là một thước đo quan trọng về quyền lực mềm của công dân khi họ đi du lịch nước ngoài. Công dân Singapore - hộ chiếu đứng đầu bảng xếp hạng - được phép đến 192 trong số 227 điểm đến trên toàn thế giới mà không cần thị thực. Cùng đứng ở vị trí thứ 2 là Hàn Quốc, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, mỗi nước cho phép đến 188 điểm đến mà không cần thị thực. Hộ chiếu Mỹ đứng ngay sau Lithuania và Liechtenstein trong bảng xếp hạng.

Tại sao hộ chiếu Mỹ mất quyền lực?

Theo Forbes, thứ hạng của Mỹ trong chỉ số Henley bị ảnh hưởng bởi việc thiếu sự tương hỗ giữa các quốc gia. Trong khi người mang hộ chiếu Mỹ có thể nhập cảnh 180 trong số 227 điểm đến mà không cần thị thực, bản thân Mỹ chỉ cho phép 46 quốc tịch khác nhập cảnh mà không cần thị thực, xếp thứ 73 trên Chỉ số Mở cửa Henley, chỉ nhỉnh hơn Uganda một chút. Sự thiếu cởi mở này có cả hai chiều, và báo cáo lưu ý rằng Mỹ "hiện là một trong số ít những quốc gia có hộ chiếu xếp hạng cao mà công dân vẫn cần thị thực để đến thăm Trung Quốc".

Người Mỹ giàu có muốn có hộ chiếu thứ 2, 3

Dữ liệu khách hàng của Henley & Partners cho thấy, các xu hướng địa chính trị ngày càng định hình quyết định của các gia đình Mỹ giàu có đang tìm kiếm các phương án dự phòng "Kế hoạch B". Các yêu cầu từ công dân Mỹ tìm kiếm nơi cư trú hoặc quốc tịch thay thế đã tăng 183% so với cùng kỳ năm trước trong quý đầu tiên năm 2025, sau khi Tổng thống Trump được bầu vào nhiệm kỳ thứ hai, theo Forbes.

Hơn 6/10 người Mỹ (61%) có thu nhập trên 200.000 USD mỗi năm đang cân nhắc chuyển đến một quốc gia khác trong vòng 5 năm, theo một nghiên cứu được công bố tháng trước từ Apex Capital Partners, một công ty tư vấn giúp mọi người đảm bảo quyền cư trú và quốc tịch nước ngoài.

Top 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, theo Chỉ số hộ chiếu Henley:

1.Singapore (192)

2.Nhật Bản, Hàn Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (188)

3.Thụy Điển (187)

4.Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha (186)

5.Áo, Hy Lạp, Malta, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ (185)

6.Hungary, Ba Lan, Vương quốc Anh (184)

7.Úc, Canada, Cộng hòa Séc, Latvia, Malaysia, New Zealand, Slovakia, Slovenia (183)

8.Croatia, Estonia (182)

9.Liechtenstein, Lithuania (181)

10.Iceland, Mỹ (180)