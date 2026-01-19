Tại sao lại có cáp Ethernet dạng dẹt và dạng tròn?

So với kết nối không dây, kết nối có dây thường được đánh giá cao hơn, đặc biệt trong giới game thủ hoặc những người cần một mạng lưới mạnh mẽ và nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải tất cả cáp Ethernet đều giống nhau.

Cáp Ethernet dẹt hoạt động kém hơn cáp tròn ẢNH: PATCHBOX

Màu sắc và hình dạng là hai yếu tố phân biệt chính của các loại cáp Ethernet. Cáp Ethernet có nhiều màu sắc khác nhau, trong đó cáp màu vàng thường được sử dụng cho việc cấp nguồn qua Ethernet (POE). Trong khi phần lớn cáp Ethernet có hình dạng tròn truyền thống, một số ít lại có hình dạng dẹt. Mặc dù hình dạng có vẻ không quan trọng nhưng lại ảnh hưởng đến khả năng lắp đặt và hiệu suất của cáp.

Ưu và nhược điểm của cáp Ethernet dẹt

Cáp Ethernet dẹt được thiết kế để lắp đặt kín đáo, cho phép dễ dàng giấu dưới thảm hoặc dọc theo các bề mặt phẳng. Mặc dù vậy, thiết kế này có những nhược điểm, đặc biệt do các hạn chế trong thiết kế.

Theo đó, hầu hết cáp Ethernet dẹt có khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) kém hơn so với cáp tròn. Khi tháo rời một sợi cáp Ethernet, chúng ta sẽ thấy nó được cấu tạo từ 8 sợi dây riêng biệt, được xoắn thành 4 cặp dây nhằm ngăn ngừa sự suy giảm tín hiệu.

Đối với cáp tròn, các cặp dây được xoắn với tỷ lệ chính xác và được tách biệt bằng các bộ lọc giúp giảm thiểu nhiễu xuyên âm và nhiễu từ bên ngoài. Ngược lại, cáp dẹt thường có các dây dẫn nằm cạnh nhau, làm giảm độ xoắn chặt và dễ bị nhiễu từ các nguồn điện gần đó.

Ở khoảng cách ngắn và trong môi trường có mức độ nhiễu điện từ thấp, những nhược điểm này thường không gây ra vấn đề lớn. Nhưng với môi trường chiều dài cáp dài hơn hoặc trong khu vực có mức độ nhiễu điện từ cao, những hạn chế của cáp Ethernet dẹt có thể trở nên rõ ràng. Do đó, khi lựa chọn cáp Ethernet, người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho nhu cầu sử dụng của mình.