Tại sao mứt gừng Huế cay hơn những nơi khác?

Khác với những củ gừng to tròn được trồng trên các vùng đất đỏ bazan màu mỡ ở Tây nguyên, miền Tây Nam bộ, củ gừng Huế nhỏ hơn. Tuy vậy, gừng để làm mứt luôn được lựa chọn rất công phu. Nếu gừng quá non mứt sẽ không có độ săn, gừng già thì nhiều xơ, vị cay nồng làm món mứt kém hấp dẫn. Ngoài ra, nên chọn những củ gừng to, để thái lát được đẹp mắt hơn. Khi cạo vỏ, phải khéo léo giữ được nguyên miếng, để lát mứt gừng không bị vụn