Tại sao ở Mỹ, khách được mang dừa nguyên trái có cả nước lên máy bay?

Hành khách đang truyền tai nhau một cách độc đáo để lách luật quy định về chất lỏng của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA), đó là mang cả một trái dừa lên máy bay và uống nước trên chuyến bay.

Hành khách đã mô tả chi tiết mẹo cấp nước kiểu này trong một bài đăng trên mạng xã hội, đang lan truyền chóng mặt.

"Mẹo hay khi đi máy bay: Bạn không thể mang theo chai nước đầy khi đi du lịch, nhưng có thể mang theo một quả dừa chưa khui", du khách có tên @solbrah đã viết trong bài đăng và cười tươi: "Hãy bay tới điểm đến của bạn với cơ thể được cung cấp đủ nước".

Những người bình luận đều kinh ngạc trước cách giải khát độc đáo này. "Người tiên phong thực sự", một người xem trầm trồ thán phục, trong khi người khác cho rằng chiếc bình đựng nước cổ xưa của anh ta là một "mánh khóe thần kỳ".

"Tôi không ngờ lại có trong tay một bí kíp thiên tài như thế này", người khác khen ngợi.

Dừa có thể mang lên máy bay ở Mỹ

Thế nhưng, nhiều người thắc mắc làm thế nào để khui trái dừa trên máy bay mà không gây ra vấn đề gì. "Bạn phải cần con dao hoặc vật sắc nhọn để mở nó", một người đặt vấn đề.

Tuy nhiên, liệu dừa nguyên trái có thực sự là một kẽ hở hợp pháp để mang theo chất lỏng lên máy bay, nơi mà mọi thứ từ chai nước đến dao bỏ túi đều bị cấm? Câu trả lời ngắn gọn: Có.

"Dừa và các loại thực phẩm rắn khác có thể được vận chuyển trong hành lý xách tay hoặc hành lý ký gửi bên trong Mỹ", phát ngôn viên của TSA nói với New York Post.

Một trái dừa trung bình chứa từ 7 đến 34 ounce chất lỏng, vượt xa giới hạn 3,4 ounce (khoảng 100 gram) mà TSA quy định cho hành lý xách tay.

Trên thực tế, chuyên gia dinh dưỡng - bác sĩ Paul Saldino giải thích rằng ông rất tin tưởng vào loại trái cây nhiệt đới này và thậm chí đã mang theo 10 trái dừa trong vali của mình trong một chuyến bay, tạp chí Food & Wine đưa tin.

Ông cho biết, không cần mang theo dao để chặt trái dừa, do TSA cho phép hành khách mang theo dụng cụ mở nút chai không lưỡi trong hành lý xách tay. Trên đỉnh trái dừa có 3 "mắt", một trong số đó mềm. Dụng cụ mở nút chai có thể khui được ở vị trí này và khách có thể mang theo một ống hút kim loại (được TSA cho phép) và có thể dùng để uống nước dừa qua phần mắt mềm đó.

Chuyên gia dinh dưỡng Paul Saldino từng mang theo 10 trái dừa lên máy bay

Tất nhiên, cũng có một vài lưu ý đối với mẹo du lịch "điên rồ" với dừa này. Cụ thể, đại diện TSA cho hay, "hành khách bay từ Hawaii, Puerto Rico hoặc Quần đảo Virgin thuộc Mỹ đến đất liền Mỹ không được phép mang theo hầu hết các loại trái cây và rau quả tươi do nguy cơ lây lan sâu bệnh hại". Vì vậy, những du khách mang theo dừa nên dành thêm thời gian kiểm tra an ninh.

Trong khi đó, cùi dừa khô, tên gọi kỹ thuật của phần cùi trắng bên trong trái dừa, được cho là có nguy cơ gây nổ. Khi khô, chất rắn dễ cháy này có thể tự bốc cháy và "phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước", theo Independent.

Theo đó, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế đã phân loại nó là hàng hóa Loại 4 trong Sổ đăng ký Hàng hóa nguy hiểm, tương tự như lưu huỳnh hoặc diêm.