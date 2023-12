Tại sao ông Trump quyết thắng ở New Hampshire?

AP ngày 18.12 đưa tin sự xuất hiện của ông Trump vào cuối tuần qua ở thị trấn Durham (New Hampshire) là một phần trong nỗ lực giành suất đại diện đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống năm 2024. Tại đây, ông liên tục nói rằng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đang tăng, trong khi các đối thủ thì ngược lại.

"Chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, sau đó chúng tôi sẽ 'đè bẹp' [Tổng thống] Joe Biden vào tháng 11 năm tới", theo ông Trump.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Trump nhắc lại rằng New Hampshire là nơi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của quốc gia sau cuộc họp kín bắt đầu ở bang Iowa.

Ông Trump vận động tranh cử ở thị trấn Durham (bang New Hampshire) ngày 16.12 REUTERS

"New Hampshire sẽ loại bỏ các RINO không chân thành… chỉ là đảng viên Cộng hòa trên danh nghĩa", ông Trump nói, đề cập các đối thủ gồm Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Hai đối thủ được ông Trump liệt kê đều là những người trước đây ông ủng hộ. Ông cảnh báo rằng "những người từ đồng minh trở thành đối thủ" của ông "sẽ phản bội mọi người giống như họ đã phản bội tôi".

"RINO" là từ viết tắt của "Republicans in Name Only", là một thuật ngữ mà ông Trump sử dụng để chỉ các đảng viên Cộng hòa công khai chống lại ông.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire diễn ra vào ngày 23.1.2024, chỉ 8 ngày sau khi Iowa bắt đầu quá trình đề cử. Tiếp đến Nevada và South Carolina vào ngày 5.3.2024.

Ông Chris LaCivita, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với kênh Right Side Broadcasting: "Điều thực sự quan trọng theo quan điểm của chúng tôi là có thể giành chiến thắng ở các bang đầu tiên. Thắng Iowa, thắng New Hampshire, thắng Nevada, thắng South Carolina. Mọi thứ sẽ ngã ngũ. Đó là mục tiêu của chúng tôi".

Một cuộc thăm dò ở New Hampshire do CNN và Đại học New Hampshire thực hiện vào tháng 11 cho thấy bà Haley đứng ở vị trí thứ hai, sau ông Trump. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà nhỉnh hơn một chút so với ông DeSantis và cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie.

Trước đây, ông Trump đã 2 lần giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở New Hampshire nhưng lại thua ở bang này trong cả 2 cuộc tổng tuyển cử.