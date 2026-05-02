Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Tại sao tiếp viên hàng không luôn có hành động lạ này khi ngồi xuống ghế?

Vi Nguyễn
02/05/2026 08:38 GMT+7

Trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay, đó là cất cánh và hạ cánh, bạn sẽ thấy tiếp viên hàng không ngồi trên ghế phụ của họ ở tư thế chống tay và gần như ngồi lên bàn tay của mình.

Nếu tinh ý quan sát, bạn có thể nhận thấy một tư thế nhất định mà các tiếp viên hàng không ngồi trong khi cất cánh và hạ cánh: chống tay và gần như ngồi trên bàn tay. Tại sao họ lại ngồi theo cách kỳ lạ đó và liệu nó có báo hiệu một tình huống khẩn cấp tiềm tàng hay không; hoặc liệu hành khách có nên làm theo hay không?

Trong thực tế, đó là quy trình hoạt động tiêu chuẩn của phi hành đoàn áp dụng cho mọi chuyến bay. "Trong ngành hàng không, chúng tôi gọi đây là 'tư thế chuẩn bị' cho tiếp viên hàng không", Lia Ocampo, cựu tiếp viên hàng không và tác giả cuốn hồi ký Cuộc sống, Tình yêu và Những bài học trên bầu trời, cho biết. Tư thế chuẩn bị là một quy trình an toàn mà tiếp viên hàng không tuân theo trong trường hợp tai nạn và các tình huống khẩn cấp đột ngột.

Tại sao tiếp viên hàng không luôn có hành động lạ này khi ngồi xuống ghế?- Ảnh 1.

Tư thế chuẩn bị của tiếp viên hàng không

ẢNH: NYP

Tư thế chống đỡ nghĩa là đặt các bộ phận cơ thể như đầu và tay vào vị trí chiến lược bằng cách gập, uốn cong và nghiêng người về phía trước để giúp giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm tàng nào có thể xảy ra. "Tư thế chống tay của tiếp viên hàng không phụ thuộc vào hướng ghế ngồi và loại hệ thống dây an toàn được trang bị trên những ghế đó", Ocampo nói.

Một trong những tư thế phổ biến nhất là tiếp viên hàng không ngồi chống tay để giữ chặt tay vào người. "Trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay, đó là cất cánh và hạ cánh, bạn sẽ thấy tiếp viên hàng không ngồi trên ghế phụ của họ ở tư thế chống tay", Ocampo nói. "Nếu hành khách thấy tiếp viên hàng không làm điều này, đó có nghĩa là họ đang làm đúng và hoàn thành vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn".

Đây không phải là cách duy nhất mà tiếp viên hàng không đảm bảo an toàn trong quá trình cất cánh. Trong khi ngồi chống tay, phi hành đoàn cũng thực hiện việc kiểm tra thầm lặng, hoặc xem lại danh sách kiểm tra trong đầu về các yếu tố an toàn có thể cần thiết trong các giai đoạn bay quan trọng.

Những điều này bao gồm xem xét vị trí của các lối thoát hiểm và cách vận hành chúng, xác định những hành khách có thể hỗ trợ phi hành đoàn trong trường hợp khẩn cấp, xem lại các lệnh cần sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và kiểm tra vị trí của các thiết bị sơ tán khác cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Tại sao tiếp viên hàng không luôn có hành động lạ này khi ngồi xuống ghế?- Ảnh 2.

Tư thế ngồi của tiếp viên hàng không

Mặc dù hành khách không nhất thiết phải ngồi chống tay trong quá trình cất cánh và hạ cánh, nhưng có những tình huống hành khách có thể được yêu cầu thực hiện tư thế chuẩn bị để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Thông tin về tư thế đúng có thể được tìm thấy trên thẻ an toàn trong túi sau ghế, mà hành khách luôn nên đọc trước khi cất cánh. "Trong trường hợp khẩn cấp đã được lên kế hoạch, tiếp viên hàng không sẽ hướng dẫn những việc cần làm, bao gồm cả tư thế chuẩn bị va đập", Ocampo nói. "Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp không được lên kế hoạch, họ có thể không có thời gian để làm như vậy".


Tin liên quan

Những bức ảnh đáng sợ khi máy bay gặp mưa đá giữa không trung

Mức độ hư hại khủng khiếp mà một chiếc máy bay phải gánh chịu sau khi bay vào một trận mưa đá, buộc cơ trưởng phải hủy chuyến bay.

Khám phá thêm chủ đề

tư thế chuẩn bị chuyến bay tư thế ngồi của tiếp viên hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận