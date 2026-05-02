Tại sao tiếp viên hàng không luôn có hành động lạ này khi ngồi xuống ghế?

Nếu tinh ý quan sát, bạn có thể nhận thấy một tư thế nhất định mà các tiếp viên hàng không ngồi trong khi cất cánh và hạ cánh: chống tay và gần như ngồi trên bàn tay. Tại sao họ lại ngồi theo cách kỳ lạ đó và liệu nó có báo hiệu một tình huống khẩn cấp tiềm tàng hay không; hoặc liệu hành khách có nên làm theo hay không?



Trong thực tế, đó là quy trình hoạt động tiêu chuẩn của phi hành đoàn áp dụng cho mọi chuyến bay. "Trong ngành hàng không, chúng tôi gọi đây là 'tư thế chuẩn bị' cho tiếp viên hàng không", Lia Ocampo, cựu tiếp viên hàng không và tác giả cuốn hồi ký Cuộc sống, Tình yêu và Những bài học trên bầu trời, cho biết. Tư thế chuẩn bị là một quy trình an toàn mà tiếp viên hàng không tuân theo trong trường hợp tai nạn và các tình huống khẩn cấp đột ngột.

Tư thế chuẩn bị của tiếp viên hàng không ẢNH: NYP

Tư thế chống đỡ nghĩa là đặt các bộ phận cơ thể như đầu và tay vào vị trí chiến lược bằng cách gập, uốn cong và nghiêng người về phía trước để giúp giảm thiểu bất kỳ tác động tiềm tàng nào có thể xảy ra. "Tư thế chống tay của tiếp viên hàng không phụ thuộc vào hướng ghế ngồi và loại hệ thống dây an toàn được trang bị trên những ghế đó", Ocampo nói.

Một trong những tư thế phổ biến nhất là tiếp viên hàng không ngồi chống tay để giữ chặt tay vào người. "Trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay, đó là cất cánh và hạ cánh, bạn sẽ thấy tiếp viên hàng không ngồi trên ghế phụ của họ ở tư thế chống tay", Ocampo nói. "Nếu hành khách thấy tiếp viên hàng không làm điều này, đó có nghĩa là họ đang làm đúng và hoàn thành vai trò của mình trong việc đảm bảo an toàn".

Đây không phải là cách duy nhất mà tiếp viên hàng không đảm bảo an toàn trong quá trình cất cánh. Trong khi ngồi chống tay, phi hành đoàn cũng thực hiện việc kiểm tra thầm lặng, hoặc xem lại danh sách kiểm tra trong đầu về các yếu tố an toàn có thể cần thiết trong các giai đoạn bay quan trọng.

Những điều này bao gồm xem xét vị trí của các lối thoát hiểm và cách vận hành chúng, xác định những hành khách có thể hỗ trợ phi hành đoàn trong trường hợp khẩn cấp, xem lại các lệnh cần sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và kiểm tra vị trí của các thiết bị sơ tán khác cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

Tư thế ngồi của tiếp viên hàng không

Mặc dù hành khách không nhất thiết phải ngồi chống tay trong quá trình cất cánh và hạ cánh, nhưng có những tình huống hành khách có thể được yêu cầu thực hiện tư thế chuẩn bị để giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Thông tin về tư thế đúng có thể được tìm thấy trên thẻ an toàn trong túi sau ghế, mà hành khách luôn nên đọc trước khi cất cánh. "Trong trường hợp khẩn cấp đã được lên kế hoạch, tiếp viên hàng không sẽ hướng dẫn những việc cần làm, bao gồm cả tư thế chuẩn bị va đập", Ocampo nói. "Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp không được lên kế hoạch, họ có thể không có thời gian để làm như vậy".



