Những bức ảnh đáng sợ khi máy bay gặp mưa đá giữa không trung

Vi Nguyễn
28/04/2026 08:58 GMT+7

Mức độ hư hại khủng khiếp mà một chiếc máy bay phải gánh chịu sau khi bay vào một trận mưa đá, buộc cơ trưởng phải hủy chuyến bay.

Chiếc Airbus A320 đã cất cánh từ sân bay Katowice-Pyrzowice của Ba Lan vào ngày 21.4 và đang trên đường đến một địa điểm không được tiết lộ khi máy bay gặp phải một cơn giông bão dữ dội. Phi công đã cố gắng tránh điều kiện thời tiết xấu, nhưng lại bay thẳng vào một trận mưa đá dữ dội, gây hư hại nghiêm trọng cho máy bay.

Không còn nhiều lựa chọn khác, phi công đã thực hiện cú quay đầu giữa không trung và trở lại điểm xuất phát, hạ cánh an toàn. Vì nhiều lý do khác nhau, tên của hãng hàng không đã được giữ kín.

Tuy nhiên, chiếc máy bay không thoát khỏi cơn bão băng mà không bị hư hại gì. Đoạn phim do công ty bảo dưỡng hàng không LS Technics của Ba Lan công bố cho thấy mức độ thiệt hại, bao gồm thân máy bay chi chít những lỗ lồi lõm lớn ở mũi máy bay.

Chiếc Airbus A320 đã buộc phải quay trở lại sân bay khi bay vào một trận mưa đá dữ dội khiến phần mũi bị rách tươm

ẢNH: JAMPRESS

Ở một số chỗ, lớp sơn đã bị bong tróc, để lộ cấu trúc bên dưới. Phần trước của chiếc Airbus A320 cho thấy những hư hại đáng kể, bao gồm các vết lõm lớn và lớp sơn bị bong tróc, sau khi bay qua một trận mưa đá. Những viên đá đông cứng cũng va đập vào mép trước của cánh và bộ ổn định ngang, trong khi đó, các ăng-ten radar thời tiết và hệ thống đường trượt bên trong vòm radar - những bộ phận thiết yếu cho việc điều hướng và hạ cánh - cũng bị hư hại.

Chiếc máy bay đang đậu tại Katowice, nơi nó sẽ trải qua quá trình sửa chữa lớn trước khi đủ điều kiện để bay trở lại. May mắn thay, không có thương vong nào được báo cáo trong số hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn.

Đại diện của LS Technics gọi mưa đá là "một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất" đối với máy bay, có khả năng gây hư hại cấu trúc quan trọng chỉ trong vài giây. Ngay cả những va chạm ngắn với những viên mưa đá lớn cũng có thể khiến một chiếc máy bay phản lực hiện đại phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, may mắn là những trận mưa đá dữ dội như vậy rất hiếm và thường xảy ra khi máy bay bay vào tâm của một đám mây giông đang hình thành trong khi đang bay lên, như trường hợp của chuyến bay gặp nạn.

ẢNH: JAMPRESS

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một chiếc máy bay bị hư hại nghiêm trọng sau khi bay vào tâm của một trận mưa đá. Năm 2024, một chuyến bay của Austrian Airlines xuyên châu Âu đã gặp phải một trận mưa đá bất ngờ giữa không trung, làm rách một phần mũi máy bay và cửa sổ buồng lái bị nứt nẻ. Một hành khách ước tính rằng máy bay mất khoảng hai phút để bay xuyên qua trận mưa đá, khiến "điện thoại và ly tách" bay tứ tung trong máy bay…

Điều gì xảy ra khi pin máy tính, điện thoại… trên máy bay bốc khói và cháy?

Hầu hết hành khách đều mang theo pin lithium-ion lên máy bay - trong điện thoại, máy tính xách tay, bộ sạc dự phòng và thậm chí cả thuốc lá điện tử. Và khi có sự cố xảy ra, các cuộc thử nghiệm của Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho thấy hậu quả rất thảm khốc.

