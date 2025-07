Tại sự kiện khởi động nhịp 02, Happy One Sora giới thiệu nhóm 98 căn cuối

Happy One Sora khởi động nhịp 02 với sự kiện "Rực lửa khao quân, thổi bừng khát vọng"

Sự kiện khởi động nhịp 02 dự án Happy One Sora quy tụ hàng trăm chiến binh kinh doanh và đối tác chiến lược, trở thành "sân khấu" xứng tầm vinh danh 59 giải thưởng danh giá đến các cá nhân, đại lý đã đồng hành cùng chiến dịch ra mắt dự án vừa qua.

Top 3 Đại lý chiến lược xuất sắc nhất chiến dịch lần lượt là: Vạn Xuân Service (Top 1), Mapleland (Top 2) và T&A (Top 3)

Bên cạnh các giải thưởng như: Tinh hoa chiến dịch, Tinh hoa điều hành, The Best Star, Tinh hoa anh tài… loạt giải thưởng khuyến khích như: The Best Facebook Ads, The Best Google Ads, TikTok Awards cũng đã được trao như một sự tưởng thưởng xứng đáng, ghi nhận và vinh danh mọi nỗ lực của toàn hệ thống.

Vinh danh các đại lý đã có thành tích dẫn đầu, góp phần vào sự thành công chung trong chiến dịch ra mắt đợt 1 với 96,8% sản phẩm đã có chủ nhân

Song song với hoạt động khen thưởng và vinh danh, tinh hoa căn hộ Nhật - Happy One Sora cũng sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn trong nhịp 02.

Ông Nguyễn Thành Hiếu - Giám đốc Kinh doanh Vạn Xuân Group chia sẻ định hướng và chính sách mới

Song song đó, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp tinh thần sôi động, bùng nổ của hàng trăm tư vấn viên đã góp phần tạo nên một đêm tiệc vừa rực rỡ sắc màu, vừa mang giá trị truyền cảm hứng rất lớn.

"Rực lửa khao quân, thổi bùng khát vọng" còn là dịp kích hoạt tinh thần chiến binh sẵn sàng bước vào cuộc đua mới

Ngay sau sự kiện khao quân và vinh danh, nhịp 02 sẽ chính thức bắt đầu triển khai với 98 sản phẩm được áp dụng ưu đãi đặc biệt: Quay số trúng 100% đến 48 tháng phí quản lý; và nhiều ưu đãi đặc biệt khác.

Chính sách nhịp 02 của Happy One Sora được đánh giá là hợp lý khi tập trung vào giải pháp tài chính dành cho các đối tượng có nhu cầu ở và đầu tư, góp phần giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và chọn phương án tối ưu nhất theo khả năng mà vẫn được hưởng lợi lớn.