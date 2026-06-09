Tái tạo dương vật cho người đàn ông bị bỏng điện cao thế khi hái tiêu

Ngày 9.6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật tái tạo thành công dương vật cho bệnh nhân P.T.L (36 tuổi, ở Vĩnh Long) vì bị bỏng điện cao thế khi hái tiêu.

Theo bệnh sử, trong lúc di chuyển thang sắt để hái tiêu, thang vướng vào đường dây điện cao thế khiến anh L. bị điện giật khoảng 5 - 10 giây và mất ý thức khoảng 5 phút. Sau sơ cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tại Khoa Bỏng - tạo hình, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng điện 6% diện tích cơ thể, độ II, III và IV (1%), tổn thương bàn tay, cơ quan sinh dục, đùi phải và cẳng bàn chân hai bên. Dù diện tích bỏng không lớn, nhưng dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng vùng sinh dục.

Bệnh nhân được thay băng, ghép da mỏng và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Sau điều trị, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không còn được bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng vùng sinh dục của bệnh nhân ẢNH: BV

Sau khi hồi phục bỏng, bệnh nhân mong muốn được tái tạo dương vật để có thể đi tiểu đứng và duy trì hình thể nam giới. Khoa Bỏng - tạo hình phối hợp Khoa Ngoại niệu xây dựng kế hoạch điều trị, thực hiện tạo hình dương vật bằng vạt vi phẫu tự do.

Ê kíp đã lấy vạt da vùng cánh tay ngoài của bệnh nhân rồi chuyển xuống vùng sinh dục, đồng thời nối mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi phẫu thuật. Kỹ thuật quấn "ống trong ống" được áp dụng giúp dương vật tái tạo có hình dáng tương đối hoàn chỉnh.

Theo bác sĩ Thân Văn Hùng, Phó chủ nhiệm khoa Bỏng - tạo hình, ê kíp đã chủ động bảo tồn các vị trí mạch máu, thần kinh ngay từ giai đoạn xử lý tổn thương ban đầu để phục vụ tái tạo về sau, giúp việc phẫu thuật thuận lợi hơn.

Một phần da, mô dưới da cùng hệ thống mạch máu và thần kinh ở cánh tay bệnh nhân để tái tạo dương vật cho bệnh nhân ẢNH: BV

Sau 7 ngày, vạt da sống hoàn toàn, thân dương vật tái tạo đạt khoảng 80 - 90% hình dáng ban đầu. Bệnh nhân đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo. Chức năng cảm giác dự kiến tiếp tục hồi phục trong 3 - 6 tháng tới.

"Thành công của ca phẫu thuật không chỉ giúp khôi phục hình thể cơ quan sinh dục mà còn tạo nền tảng cho quá trình phục hồi chức năng tiết niệu và sinh lý trong các giai đoạn điều trị tiếp theo", bác sĩ Thân Văn Hùng nói.

Bác sĩ Thân Văn Hùng khuyến cáo bỏng điện là dạng chấn thương đặc biệt nguy hiểm, mức độ tổn thương thực tế thường nặng hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Vì vậy, người bệnh cần được thăm khám, điều trị tại các cơ sở chuyên sâu để đánh giá đầy đủ tổn thương và hạn chế di chứng lâu dài.