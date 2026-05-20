Sức khỏe

Tái tạo khớp vai thành công cho bệnh nhân gần mất khả năng vận động cánh tay

Hoàng Sơn
20/05/2026 10:03 GMT+7

Cụ ông 75 tuổi bị rách lớn gân chóp xoay, gần như mất chức năng vận động cánh tay sau té ngã vừa được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Gia Đình phẫu thuật tái tạo bao khớp vai bằng cân căng mạc đùi.

Ngày 20.5, Bệnh viện đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật nội soi tái tạo bao khớp vai trên bằng cân căng mạc đùi cho bệnh nhân bị rách lớn gân chóp xoay không thể khâu phục hồi trực tiếp.

Trước đó, ông V.V.Đ (75 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng đau vai phải kéo dài nhiều tháng, teo cơ và gần như mất khả năng vận động cánh tay sau một lần té ngã.

Sau tai nạn, ban đầu ông Đ. được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm. Tuy nhiên, khoảng 4 tháng sau, cơn đau ngày càng nghiêm trọng, cánh tay không thể cử động bình thường, sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn và thường xuyên mất ngủ vì đau.

Chức năng vận động của bệnh nhân phục hồi tốt sau ca phẫu thuật

Rách lớn gân cơ chóp xoay kèm co rút, thoái hóa mỡ nặng

Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rách lớn gân cơ chóp xoay kèm co rút, thoái hóa mỡ nặng, không còn khả năng khâu phục hồi trực tiếp.

Ê kíp chấn thương chỉnh hình quyết định thực hiện kỹ thuật tái tạo bao khớp trên (Superior Capsular Reconstruction - SCR) bằng cân căng mạc đùi theo kỹ thuật Mihata.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Ty, Trưởng đơn vị Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao, Bệnh viện đa khoa Gia Đình, kỹ thuật tái tạo bao khớp trên sử dụng mảnh ghép sinh học từ cân căng mạc đùi để tái tạo cấu trúc nâng đỡ phía trên khớp vai, giúp giữ vững chỏm xương cánh tay và phục hồi vận động cho khớp.

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, ê kíp đưa mảnh ghép vào không gian khớp vai hẹp và cố định với độ chính xác cao nhằm tái lập sự vững chắc cho khớp vai. Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ kích thước và độ căng của mảnh ghép để đảm bảo hiệu quả phục hồi.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân giảm rõ rệt, bắt đầu được tập vận động sớm dưới hướng dẫn của chuyên viên phục hồi chức năng. Dự kiến thời gian hồi phục kéo dài từ 3 - 6 tháng.

