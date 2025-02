Tài tử 'Call me by your name' lên tiếng về bê bối 'muốn ăn thịt người'

Armie Hammer từng là nam thần được săn đón ở Hollywood trước khi vướng bê bối tình dục hồi 2021 ẢNH: AFP

Hàng loạt cáo buộc tình dục được đưa ra bởi nhiều phụ nữ vào năm 2021 đã khiến sự nghiệp, cuộc sống của Armie Hammer gần như chạm đáy. Trong số đó, nam diễn viên bị tố có hành vi ngược đãi, bạo lực thậm chí từng miêu tả ý tưởng muốn ăn thịt người. Anh đã bị Sở cảnh sát Los Angeles (Mỹ) điều tra nhưng cuối cùng không bị truy tố do không đủ bằng chứng.

Trong cuộc trò chuyện trên The Louis Theroux Podcast hồi đầu tuần, Armie Hammer được hỏi liệu anh có thực sự là kẻ ăn thịt người hay không. Nghệ sĩ này nói rõ: "Bạn có biết mình phải làm gì để thực sự trở thành một kẻ ăn thịt người không? Tôi không phải kẻ ăn thịt người".

Armie Hammer thừa nhận từng cắt tim của một con vật còn sống và ăn khi còn ấm. Nam diễn viên giải thích: "Người ta không ăn hết cả quả tim, người ta không làm vậy. Bạn cắn một miếng vào tim và bạn có tất cả bạn bè xung quanh, họ sẽ cổ vũ bạn, giống như một nghi lễ trưởng thành quá khích của đàn ông khi đi săn lần đầu tiên vậy. Mọi người mà tôi biết khi đi săn lần đầu đều phải làm điều tương tự". Sao phim Call me by your name nói đó không phải vì thèm khát thịt sống hay thỏa mãn tình dục.

Ngôi sao 8X khẳng định mình không phải kẻ ăn thịt người ẢNH: AFP

Cũng trong cuộc trò chuyện, Armie Hammer đã so sánh mình với một diễn viên hài chuyên pha trò khi nhắc về lùm xùm "ăn thịt người" góp phần chấm dứt sự nghiệp của anh ở Hollywood. Nam diễn viên 39 tuổi chỉ ra rằng những tin nhắn bị lộ ra trong khi thông tin người nhận bị cắt bỏ khiến chúng thiếu ngữ cảnh và những lời lẽ mình đề cập đến ý tưởng ăn thịt người chỉ nằm trong một cuộc trò chuyện vui nhộn giữa hai người đang bông đùa, kích động lẫn nhau.

Sao phim Death on the Nile nói thêm: "Tôi có bao giờ có ý định cắt đứt bất cứ thứ gì của bất kỳ ai hoặc ăn bất kỳ thứ gì của bất kỳ ai không? Không. Thực sự đó không phải điều tôi muốn. Có vui không khi nói đùa về điều này khi tôi đang phê thuốc hay say rượu hoặc cười đùa khi tôi đang gõ những tin nhắn này? Chắc chắn rồi". Anh cho biết những tin nhắn bông đùa khi bị loại khỏi ngữ cảnh đã khiến mình gặp rắc rối.

Armie Hammer sa sút sau bê bối ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, Armie Hammer cũng cho biết vụ bê bối hồi 2021 đã ảnh hưởng nhiều đến tài chính, sức khỏe tinh thần của bản thân. "Tôi đã nghèo đến nỗi phải bán xe vì không còn đủ tiền để mua xăng", nghệ sĩ này cho hay. Sao nam cũng cho biết bản thân đã ở trong trạng thái "hoảng loạn tột độ" trong khoảng thời gian ồn ào đó.

Nam diễn viên phim Hotel Mumbai nói hình tượng mà bản thân xây dựng bấy lâu bị phá vỡ, khiến anh bị phơi bày một cách xấu xí và phỉ báng. "Sẽ có những bài báo nói về việc tôi là một kẻ ăn thịt người… Và vào tháng 3.2021, tôi là người được tìm kiếm nhiều thứ 5 trên Google và tất cả đều là tiêu cực", nghệ sĩ Mỹ chia sẻ. Ngôi sao 8X tiếp tục: "Bạn chỉ còn lại một mình đứng đó, trần trụi trước thế giới, khi tất cả những khuynh hướng và sở thích của bạn bị phán xét. Điều đó thật khó khăn".

Armie Hammer cũng thừa nhận đã lợi dụng phụ nữ để thỏa mãn bản thân và khiến họ cảm thấy bị lợi dụng. "Việc mọi người muốn quan hệ tình dục với tôi mang lại cho tôi cảm giác có quyền lực và được công nhận", tài tử nói thêm.

Tháng trước, tài tử 39 tuổi tiết lộ mình đang sống trong một căn hộ nhỏ giữa lúc nỗ lực vực dậy sự nghiệp. Gần đây, diễn viên 8X đã quay một bộ phim có tên Frontier Crucible cùng với William H. Macy. "Tôi không thể nói là tôi đã quay lại. Nhưng tôi đang làm việc", nam diễn viên chia sẻ.