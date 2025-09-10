Tài tử Charlie Sheen ra sao sau quá khứ ăn chơi sa đọa, nhiễm HIV?

Charlie Sheen có cuộc sống lành mạnh, tỉnh táo hơn so với hơn chục năm về trước ẢNH: AP

Ngôi sao đình đám một thời Charlie Sheen ra mắt cuốn hồi ký mới The Book of Sheen hôm 8.9 (giờ Mỹ), kể về những biến động, sóng gió của ông từ mới chào đời cho đến khi bước qua tuổi xế chiều. Đằng sau hình ảnh hào hoa trên màn ảnh, nam diễn viên Mỹ từng tiêu tốn không ít giấy mực với đời sống riêng tư đầy phức tạp. Tài tử sinh năm 1965 từng suýt chết vì dùng cocaine quá liều hồi 1998, phải đi cai nghiện 7 lần. Ông cũng gây "sốc" với mối quan hệ tình ái phức tạp với vô số phụ nữ và liên tục xuất hiện với những hình ảnh tiêu cực, cuối cùng là được chẩn đoán nhiễm HIV hồi 2011.

Mới đây, Charlie Sheen tiết lộ với PageSix rằng ông đã tỉnh táo trong 8 năm kể từ khi cai nghiện. Sao phim Hai người đàn ông rưỡi cảm thấy thực sự biết ơn cuộc đời khi mình vẫn còn tồn tại sau tất cả những gì đã xảy ra và được đón sinh nhật thứ 60 vào tuần trước. Nam nghệ sĩ đánh dấu dịp đặc biệt bằng bữa ăn ấm cúng bên gia đình và một chuyến spa. Sheen chia sẻ những người xung quanh mình cũng biết ơn khi ông vẫn còn sống nhưng đồng thời vẫn giữ thái độ thận trọng.

Nam diễn viên hiện kiểm soát tốt bản thân sau quá khứ sa đọa ẢNH: AFP

Sau những mối quan hệ tình ái gây sốc trong quá khứ, Charlie Sheen sống độc thân. Nam diễn viên Platoon viết rằng hiện tại bản thân không có đủ chỗ cho cả việc chăm sóc con cái và hẹn hò. Từ khi cai nghiện, nghệ sĩ 6X chưa hề có bạn gái. Khi được hỏi liệu điều đó có nghĩa là ông đang sống độc thân hay không, tài tử trả lời: "Nếu tôi không có bạn gái và cũng không trả tiền cho chuyện đó, thì tôi nghĩ phép tính này khá đơn giản".

Bên cạnh đó, Charlie Sheen cho biết tình trạng HIV của mình được kiểm soát tốt. Sau bao sóng gió, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được tình yêu. "Suốt một khoảng thời gian dài, tình dục là điều duy nhất tôi quan tâm hoặc ít nhất cũng ở gần đầu tiên trong danh sách ưu tiên. Vì vậy, tôi coi tình trạng độc thân như một khoảng nghỉ cần thiết khỏi những mối bận tâm đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đóng chặt cửa trong tương lai. Không, tôi chắc chắn sẽ rất sẵn lòng chào đón một mối quan hệ đồng hành nào đó", nam diễn viên bộc bạch.

Những năm gần đây, Charlie Sheen không đóng nhiều phim. Tuy nhiên, ông chia sẻ mình đang đọc những kịch bản hay nhất bản thân từng thấy trong 20 năm qua. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ xuất hiện trong phim tài liệu aka Charlie Sheen ra mắt hôm 10.9.

Charlie Sheen và quá khứ sa đọa

Charlie Sheen nổi tiếng là ngôi sao ăn chơi trác táng, sa lầy trong tình dục và ma túy ẢNH: BACKGRID

Charlie Sheen sinh năm 1965 tại Mỹ, bắt đầu đóng phim từ thập niên 1970 và từng là ngôi sao được săn đón ở Hollywood. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách: Red Dawn (1984), Platoon (1986), Wall Street (1987), Eight Men Out (1988), The Three Musketeers (1993), The Arrival (1996), Spin City (2002)…

Thập niên 2000, tài tử được yêu thích với loạt phim đình đám Two and a Half Men (Hai người đàn ông rưỡi). Vai diễn trong phim từng giúp Sheen nhận đề cử Quả cầu vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình hài/nhạc kịch hai năm liên tiếp (2005 - 2006). Năm 2010, Charlie Sheen là diễn viên truyền hình được trả lương cao nhất, có thông tin ông nhận khoảng 1,8 triệu USD cho mỗi tập phim Two and a Half Men.

Charlie Sheen trong Two and a Half Men ẢNH: CBS

Tuy nhiên, sự nghiệp huy hoàng của Charlie Sheen nhanh chóng bị lu mờ bởi cuộc sống riêng tư thác loạn của nam diễn viên. Sao phim Wall Street thú nhận ông từng dùng chất cấm nhiều đến mức ngay cả các băng đảng ma túy cũng từ chối giao dịch vì nghĩ ông đang buôn bán ma túy sau lưng.

Trong giai đoạn tệ nhất, Two and a Half Men phải ngừng quay để Sheen đi cai nghiện ma túy. Sau khi trở lại, ông công khai chỉ trích CBS và nhà sản xuất Chuck Lorre dẫn đến việc bị loại khỏi dự án. Cũng năm đó, ông phải nhập viện vì những cơn đau dữ dội rồi được thông báo dương tính với HIV. Sau đó, nam diễn viên sang Mexico, sống trong tình trạng say xỉn triền miên trong 2 năm tiếp theo.

Charlie Sheen bên vợ cũ Brooke Mueller (phía trước) và các con ẢNH: PAGESIX

Không chỉ nghiện ngập, Charlie Sheen còn tiêu tốn biết bao giấy mực của báo chí khi qua lại với vô số ngôi sao, gái làng chơi, diễn viên phim cấp ba. Có giai đoạn Sheen chìm đắm trong những mối quan hệ tay ba, những đêm chơi bời ở biệt thự Playboy và cả các mối quan hệ với đàn ông khi đang phê thuốc.

Về gia đình, Charlie Sheen trải qua 3 đời vợ: người mẫu Donna Peele (1995 đến 1996), diễn viên - người mẫu Denise Richards (2002 đến 2006) và diễn viên Brooke Mueller (2008 đến 2011). Ông có tổng cộng 5 người con.