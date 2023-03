Tài tử Matthew McConaughey đến Hà Nội, tham quan di tích Hỏa Lò

Chiều 10.3, Fanpage Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho đăng tải hình ảnh đoàn nghị sĩ Mỹ cùng hai tài tử Matthew McConaughey và Woody Harrelson đến tham quan di tích tại Hà Nội khiến công chúng Việt Nam vô cùng bất ngờ. Trong ảnh, hai ngôi sao Hollywood ăn mặc giản dị, chăm chú quan sát tranh ảnh, hiện vật và trò chuyện cùng bạn bè rất sôi nổi. Bài viết này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình và bày tỏ sự thích thú.

Matthew McConaughey tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò chiều 10.3 DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

Theo thông tin từ Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò, "Người đàn ông gợi cảm nhất năm 2005" Matthew McConaughey và sao phim Now you see me đi cùng đoàn người Mỹ, dẫn đầu bởi hạ nghị sĩ Dean Phillips. Ông Dean Phillips cùng đoàn đang có chuyến thăm Việt Nam vì một số lý do cá nhân, liên quan đến người cha từng tham chiến và tử trận ở chiến trường Việt Nam. Trong khi đó, Matthew McConaughey cũng đang du lịch Việt Nam.

Đoàn của Matthew McConaughey tham quan toàn bộ khu di tích và trưng bày Phút hồi sinh trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, từ 15 giờ 30 đến khoảng 16 giờ 30 và có hướng dẫn viên. Trưng bày Phút hồi sinh là chương trình đặc biệt được Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc sáng 10.3, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày sau Hiệp định Paris (1973 - 2023); 48 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023).

Ngôi sao Interstellar chăm chú tham quan và nghe thuyết minh DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

Nam diễn viên Woody Harrelson cũng đi cùng Matthew McConaughey trong chuyến tham quan DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

Với 3 nội dung: Mở cửa ngục tù, Ngày chiến thắng trở về, Viết tiếp bản hùng ca, trưng bày này mang đến nhiều xúc động cho người xem về những khổ ải, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và niềm vui vỡ òa của họ ngày được trở về với đồng chí, đồng đội, người thân; cũng như những ân tình mà người lính dành cho nhau, nhân dân dành cho những người lính trở về sau chiến tranh.

Woody Harrelson được nhiều người yêu mến qua sêri True Detective DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

Cách đây vài ngày, một số khán giả Việt Nam đã bắt gặp Matthew McConaughey tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và xin chụp ảnh cùng anh. Khi được hỏi lý do anh có mặt tại đây, chủ nhân tượng vàng Oscar 2014 chia sẻ rằng anh sẽ du lịch tại Việt Nam một thời gian. Matthew McConaughey sinh năm 1969, là diễn viên kỳ cựu người Mỹ được nhiều khán giả Việt Nam yêu mến. Anh nổi tiếng với những vai diễn khó nhằn trong Sói già phố Wall, Hố đen tử thần, Quý ông thế giới ngầm, Intestellar... Vào năm 2014, Matthew McConaughey giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2014 cho vai diễn xuất thần Ron Woodroof trong bộ phim Dallas buyers club. Anh cũng tạo được tiếng vang với sêri True Detective, vừa ở vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất.

Đoàn tham quan dẫn đầu bởi Hạ nghị sĩ Dean Phillips (mũ đen) DI TÍCH NHÀ TÙ HỎA LÒ

Woody Harrelson là bạn diễn của McConaughey trong True Detective. Anh được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong phim Cheers, 2012, Venom 2. Việc Matthew McConaughey xuất hiện cùng Woody Harrelson tại Việt Nam còn làm dấy lên nghi vấn liệu các nhà làm phim đang ấp ủ quay True Detective phần 4 tại Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị sản xuất HBO không có bất kỳ thông báo gì về việc này.