Tài tử 'Người trong giang hồ' qua đời

Tên tuổi của Lý Đạo Du gắn liền với vai Trần Diệu trong Người trong giang hồ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông tin Lý Đạo Du ra đi được đồng nghiệp lâu năm của ông là nghệ sĩ Ngô Chí Hùng xác nhận với HK01. Theo lời kể của nam diễn viên này, tài tử họ Lý bị ngã khi say rượu, đầu va đập mạnh gây ảnh hưởng nặng đến não. Ông đã trải qua cuộc phẫu thuật do xuất huyết não nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3.4 vừa qua. Ngô Chí Hùng bùi ngùi trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân trong nghề, tiết lộ họ đã quen biết nhau ít nhất 30 năm, hợp tác trong nhiều dự án, cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.

"Những năm gần đây, anh ấy thường cùng bạn bè đến nhà hàng của tôi ở Thâm Quyến ăn uống. Trước đó chúng tôi cũng có gặp nhau. Anh ấy thích uống rượu, hút thuốc, sống rất thoải mái, có nhiều bạn bè qua lại", Ngô Chí Hùng kể về người bạn vừa qua đời. Nghệ sĩ họ Ngô chia sẻ trên phim, Lý Đạo Du từng được khán giả yêu mến với vai diễn trọng tình nghĩa, trung thành với bang hội, ngoài đời cũng vậy. "Anh ấy là người sống trọng tình nghĩa. Tôi chỉ có thể nói một câu rằng: đáng tiếc, thực sự rất đáng tiếc", Ngô Chí Hùng nói thêm.

Tài tử họ Lý quen thuộc với khán giả qua những vai xã hội đen trên màn ảnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lý Đạo Du sinh năm 1968 ở Hồng Kông, từng tốt nghiệp khóa đào tạo nghệ sĩ của đài TVB, sau đó đóng phim từ cuối thập niên 1970. Thời mới vào nghề, tài tử chủ yếu đóng vai nhỏ trong Ỷ thiên đồ long ký (1978), Bến Thượng Hải, Nhân giả vô địch… Sang những năm 1980, Lý Đạo Du có nhiều cơ hội đẩy mạnh phát triển ở mảng điện ảnh, ngoại hình "giang hồ" giúp ông liên tục nhận được vai xã hội đen trong nhiều bộ phim ăn khách. Trong đó, nghệ sĩ được biết đến nhiều nhất với vai Trần Diệu trong loạt phim xã hội đen đình đám Người trong giang hồ (1996 - 1999), đóng cùng Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư…

Ngoài ra, Lý Đạo Du còn được biết đến qua nhiều tác phẩm khác như: Chân giả uy long, Casino, Long tại biên duyên, Trung Hoa bịp vương, Vợ tôi là vua cờ bạc… Sang thập niên 2000, nam diễn viên dần vắng bóng màn ảnh, chuyển hướng sang kinh doanh, sống kín tiếng. Năm 2023, ông hiếm hoi tái xuất với vai khách mời trong bộ phim TVB Nhất vũ khuynh thành. Đây cũng là tác phẩm cuối cùng của nghệ sĩ.