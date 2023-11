Tài tử 'Nữ hoàng Seon Duk' Kim Nam Gil, Hani (EXID) khoe ảnh ở Việt Nam

Kim Nam Gil đi ngắm phố phường, thưởng thức ẩm thực Việt Nam INSTAGRAM NV

Buổi fancon (kết hợp giữa fan meeting và concert) của Kim Nam Gil tại TP.HCM diễn ra vào chiều 26.11. Sự kiện lần này thuộc chuỗi lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Again của nam diễn viên, quy tụ nhiều fan Việt và người hâm mộ đến từ các nước lân cận. Đây là điểm dừng chân thứ 6, đồng thời là nơi đến cuối cùng trong chuyến lưu diễn.

Tại show diễn chặng TP.HCM, Kim Nam Gil biểu diễn các bài hát ballad ngọt ngào và chia sẻ nhiều điều thú vị với fan. Anh bày tỏ niềm yêu thích với văn hóa ẩm thực đất nước chữ S, nhất là món phở. Ngoài ra, sao phim Bài ca của lưỡi kiếm còn tiết lộ đã đi dạo đường phố, uống cà phê vỉa hè… trong chuyến công tác lần này.

Nam diễn viên trong buổi giao lưu với fan ở TP.HCM CHỤP MÀN ÌNH TWITTER

Trước đó, trên trang cá nhân, Kim Nam Gil gây chú ý khi cập nhật hình ảnh đi dạo trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3). Khoảnh khắc rất đời thường của ngôi sao Hàn 43 tuổi làm dân mạng Việt Nam thích thú.

Sinh năm 1980, Kim Nam Gil là nam diễn viên Hàn Quốc tài năng. Tại Việt Nam, anh nổi tiếng với các phim Nữ hoàng Seon Deok, Linh mục nhiệt huyết, Mỹ nhân đồ, Vượt qua bóng tối, sê ri Hòn đảo ma quái và gần đây nhất là Bài ca của lưỡi kiếm.

Hani check in tại Hà Nội INSTAGRAM NV

Tương tự Kim Nam Gil, Hani (EXID) cũng chia sẻ nhiều hình ảnh khi tới Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1992 và người thân ghi lại những giây phút tại các điểm đến nổi tiếng ở thủ đô Việt Nam.

Hồi đầu năm nay, "nữ hoàng fancam" 9X cũng gây chú ý với bộ ảnh du lịch ở Nha Trang. Năm 2018, Hani cùng EXID từng đến TP.HCM biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc Việt - Hàn.

Nữ ca sĩ, diễn viên nhiều lần sang Việt Nam INSTAGRAM NV

Hani (tên thật là Ahn Hee Yeon) gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2012 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ EXID. Đến cuối năm 2014, người đẹp bỗng nổi đình đám sau khi fancam (video do fan quay) Up & Down của cô gây sốt mạng xã hội, nhanh chóng cán mốc hàng chục triệu lượt xem. Đoạn clip giúp Hani được mệnh danh là "nữ hoàng fancam" đồng thời trở thành gương mặt được săn đón rầm rộ.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Hani còn lấn sân sang diễn xuất qua loạt tác phẩm như: Vẫn chưa 30, Thần tượng - Cuộc đảo chính, Hit the spot, Mối tình ngang trái…