Tài tử Richard Gere tiết lộ cuộc sống bên vợ kém 34 tuổi

Richard Gere cùng vợ dự sự kiện ở New York cách đây ít ngày ẢNH: AFP

Theo PageSix, tài tử Richard Gere và vợ - nhà hoạt động Alejandra Silva, vừa xuất hiện tại một sự kiện thường niên tại New York (Mỹ) hồi đầu tuần. Sao phim Pretty Woman chia sẻ về cuộc sống riêng ở Tây Ban Nha sau khi chuyển đến đất nước châu Âu này từ năm ngoái. Nam diễn viên kỳ cựu bày tỏ: "Vợ tôi rất hạnh phúc khi ở đó. Gia đình cô ấy bên cạnh, văn hóa của cô ấy ở ngay đó, những đứa con nhỏ của chúng tôi đang lớn lên ở đó, tiếng Tây Ban Nha của chúng hoàn hảo". Tài tử 76 tuổi nói bản thân đồng tình với phương châm "happy wife, happy life" (vợ vui, đời vui), ông thấy mãn nguyện khi nhìn bạn đời vui vẻ, hạnh phúc.

Trong khi đó, Alejandra Silva chia sẻ gia đình họ sẽ không lên kế hoạch sống ở Tây Ban Nha mãi mãi, dù cô được ở gần gia đình. Bà mẹ 42 tuổi thừa nhận bản thân cũng bắt đầu nhớ cuộc sống ở Mỹ. Vì vậy, họ thường xuyên qua lại và cố gắng cân bằng cuộc sống ở hai nơi.

Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên hai con trai nhỏ ẢNH: AFP

Xuất hiện trên The Tonight Show vào tháng 11 năm ngoái, Richard Gere tiết lộ ông và Alejandra Silva lên kế hoạch chuyển đến Tây Ban Nha sống. "Vợ tôi là người Tây Ban Nha, cô ấy đã cùng tôi ở Mỹ trong khoảng 7 năm, vì vậy chúng tôi sẽ dành một vài năm sống ở Madrid. Con cái chúng tôi đều nói được hai thứ tiếng, vì vậy chúng sẽ phát triển tốt ở đó", ngôi sao phim American Gigolo chia sẻ với Jimmy Fallon.

Tài tử 76 tuổi cũng từng chia sẻ với Elle: "Chúng tôi đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô ấy hạnh phúc khi được ở nhà, còn tôi, khi chứng kiến vợ hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc". Về phần Alejandra Silva, cô khen chồng là người cha tận tụy, luôn đồng hành cùng các con.

Richard Gere bên vợ và con trai riêng của ông - Homer James Jigme Gere (25 tuổi) ẢNH: AFP

Richard Gere và Alejandra Silva bắt đầu hẹn hò vào năm 2014, bất chấp khoảng cách 34 tuổi. Trên Hola! hồi 2015, Silva nói cô không phủ nhận sự chênh lệch tuổi tác lớn giữa hai người cũng như thực tế của việc hẹn hò một ngôi sao Hollywood nhưng họ đã có duyên ngay từ lần đầu gặp nhau và khi duyên số đến, mọi vấn đề khác đều tan biến.

Đến năm 2015, cặp đôi kết hôn. Alejandra Silva chia sẻ với Hola! vào thời điểm đó: "Tôi cảm thấy bản thân như đang ở trong một câu chuyện cổ tích thực sự. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất thế giới". Họ lần lượt đón hai con trai vào năm 2019 và 2020.

Ngôi sao U.80 mãn nguyện với cuộc sống hiện tại ẢNH: AFP

Richard Gere - "biểu tượng gợi cảm" của Hollywood

Richard Gere sinh năm 1949, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1960. Tài tử Mỹ trở nên nổi tiếng với vai diễn trong American Gigolo (1980) - bộ phim đưa nam diễn viên trở thành ngôi sao sáng giá trên màn ảnh đồng thời là một "biểu tượng gợi cảm". Những năm sau đó, nghệ sĩ hào hoa này ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: An Officer and a Gentleman (Sĩ quan và quý ông), The Cotton Club, No Mercy, Intersection, First Knight, Norman… Ông được nhiều khán giả Việt biết đến qua bộ phim Pretty Woman (Người đàn bà đẹp) đóng cùng Julia Roberts, gây sốt năm 1990. Năm ngoái, tài tử kỳ cựu trở lại màn ảnh với Oh, Canada và Longing.

Trước Alejandra Silva, Richard Gere từng có cuộc hôn nhân 4 năm với siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford (từ 1991 - 1995). Ông kết hôn lần 2 với diễn viên - người mẫu Carey Lowell vào năm 2002, họ có chung 1 con trai trước khi hoàn tất ly hôn hồi 2016.