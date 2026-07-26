Tài tử Tạ Hiền trong ký ức của bạn gái cũ

Tài tử Tạ Hiền và bạn gái Coco tham gia một chương trình khiêu vũ vào năm 2008 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Sự ra đi của huyền thoại màn ảnh Hồng Kông Tạ Hiền khiến đông đảo khán giả và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương. Ngay sau khi hay tin nam tài tử qua đời, bạn gái cũ của ông - Coco - đã đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân sang màu đen để bày tỏ niềm tiếc nhớ.

Theo HK01, cô cũng xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp, chia sẻ về lần gặp cuối cùng với ngôi sao Tiêu Thập Nhất Lang cùng những ký ức đẹp về ông.

Xuất hiện trong trang phục màu đen với vẻ trầm lặng, Coco xúc động khi nhắc đến Tạ Hiền. Cô kể: "Lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi một người bạn thân đến Hồng Kông và mọi người hẹn dùng bữa. Không ngờ sau bữa ăn ấy, lời chào tạm biệt hôm đó lại là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Khi chia tay, trong lòng tôi đã có cảm giác rất buồn. Rồi thời gian cứ thế trôi qua và chúng tôi không còn dịp gặp lại".

Bạn gái cũ của "Tứ ca" luôn nhắc về ông với sự trân trọng. Người đẹp 41 tuổi chia sẻ: "Trong cuộc đời tôi, Tứ ca vừa như một người cha, một người anh, vừa như một người bạn. Ông đã dành cho tôi rất nhiều sự yêu thương và chở che".

Cô thừa nhận mối tình với ngôi sao hơn mình 49 tuổi để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời, đồng thời ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận về tình yêu sau này. "Mỗi lần bước vào một mối quan hệ, tôi đều hy vọng sẽ gặp được một người đối xử với mình như anh ấy. Nhưng rồi tôi nhận ra điều đó thật sự rất khó", Coco tâm sự.

Tài tử Tạ Hiền để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và những bóng hồng đi qua đời ông ẢNH: REUTERS

Coco từng tiết lộ cô và Tạ Hiền quen nhau sau khi được bạn bè giới thiệu tại một quán cà phê ở Thượng Hải. Theo lời cô, nam diễn viên Ván bài định mệnh là người chủ động làm quen và cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trước khi nảy sinh tình cảm.

Cô miêu tả Tạ Hiền có vẻ ngoài lạnh lùng, cá tính và phóng khoáng nhưng lại là người ấm áp, chu đáo, tỉ mỉ và lịch thiệp. Trong thời gian gắn bó, ông luôn quan tâm, hỗ trợ bạn gái từ việc học tập đến quản lý tài chính, đồng thời khuyến khích cô có kế hoạch tích lũy cho tương lai. Coco cũng từng kể rằng khi cô gặp khó khăn về tài chính sau một khoản đầu tư thua lỗ, Tạ Hiền đã không ngần ngại bán chiếc xe sang của mình để giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Cặp đôi có khoảng 12 năm gắn bó trước khi chia tay vào năm 2018. Khi ấy, chuyện tình của họ từng thu hút nhiều sự quan tâm và kéo theo không ít đồn đoán từ dư luận.

Trong một buổi phát trực tiếp, Coco cho biết quyết định chia tay bắt nguồn từ thời điểm cả hai cùng đi leo núi. Sau chuyến đi đó, Tạ Hiền nhận thấy rõ sự khác biệt về tuổi tác và thể lực giữa hai người. Không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như tương lai của bạn gái, ông dần hạn chế gặp gỡ và khuyên cô tập trung phát triển sự nghiệp. Coco thừa nhận cô rất buồn khi mối quan hệ khép lại, song cả hai chia tay trong sự tôn trọng và bình yên. Hiện cô không còn hoạt động trong làng giải trí và vẫn chưa kết hôn.

Coco nhiều lần chia sẻ về chuyện tình giữa cô và tài tử Tạ Hiền trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DOUYIN COCO

Trước tin đồn cho rằng Tạ Hiền đã đưa cho Coco 20 triệu HKD sau khi chia tay, cô không xác nhận cũng không bác bỏ. Trong một buổi livestream, Coco nói: "Xin mọi người đừng hỏi tôi điều này nữa. Chúng tôi đã sống cùng nhau như một gia đình hơn 10 năm. Mọi khoản chi tiêu hay tài chính đều minh bạch. Không có chuyện ai cho ai, chúng tôi chỉ cùng nhau chia sẻ những gì mình có".