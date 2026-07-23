Phía Tạ Đình Phong đáp trả loạt tin đồn thất thiệt về tài tử Tạ Hiền

Sau khi tài tử Tạ Hiền qua đời, nhiều tin đồn thất thiệt về ông lan truyền rầm rộ khiến phía Tạ Đình Phong phải lên tiếng ẢNH: WEIBO TẠ HIỀN, AFP

Theo HK01, phía công ty quản lý của Tạ Đình Phong là Emperor Entertainment đã thay mặt tài tử đưa ra thông báo chính thức về những tin đồn thất thiệt liên quan đến sự ra đi của tài tử Tạ Hiền. Phía này cho biết sau khi nghệ sĩ Tạ Hiền qua đời, Tạ Đình Phong và gia đình đều mong muốn lo hậu sự cho ông một cách kín đáo, giản dị.

"Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện trên mạng xuất hiện một số cá nhân không nắm rõ sự việc nhưng đã bịa đặt thông tin liên quan đến nguyên nhân qua đời và việc phân chia di sản của ông Tạ Hiền, đồng thời công khai phát tán những thông tin sai sự thật và mang tính ác ý, gây rối dư luận. Những hành vi này đã khiến nhiều cư dân mạng hiểu lầm từ đó đăng tải các bình luận sai sự thật, mang tính xúc phạm và phỉ báng nhằm vào ông Tạ", thông báo đề cập.

Phía Tạ Đình Phong đưa ra cảnh báo, quyết không khoan nhượng trước những hành vi lan truyền tin thất thiệt về tài tử Tạ Hiền ẢNH: WEIBO TẠ HIỀN

Phía này nhấn mạnh người đã khuất đã an nghỉ nhưng danh dự, quyền riêng tư và nhân phẩm của họ vẫn cần được pháp luật bảo vệ cũng như nhận được sự tôn trọng tối thiểu từ xã hội. Công ty khẳng định mọi hành vi bịa đặt, xuyên tạc sự thật, cố ý bôi nhọ hoặc lợi dụng danh nghĩa của người đã khuất để tạo dư luận đều là sự bất kính đối với người quá cố và đồng thời cấu thành hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp.

"Là công ty quản lý của ông Tạ Đình Phong, Emperor Entertainment thay mặt ông Tạ trịnh trọng tuyên bố: Mọi cá nhân liên quan phải lập tức chấm dứt việc phát tán những thông tin sai sự thật nêu trên, đồng thời xóa bỏ toàn bộ các bài viết, phát ngôn và nội dung sai lệch đã đăng tải… Nếu vẫn có người cố tình tiếp tục lan truyền thông tin giả mạo, công ty và ông Tạ Đình Phong sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật và kiên quyết không khoan nhượng", phía Tạ Đình Phong nêu rõ trong thông báo.

Cùng với đó, đơn vị này tha thiết kêu gọi công chúng tôn trọng danh dự của người đã khuất, không tiếp tục dùng những lời đồn thất thiệt để làm tổn hại đến thanh danh của ông.

Tài tử Tạ Hiền bên gia đình ẢNH: INSTAGRAM TẠ ĐÌNH ĐÌNH

Trước đó, Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình đưa ra thông báo chung vào ngày 20.7, xác nhận cha của họ là tài tử Tạ Hiền đã ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình, sau một thời gian sức khỏe suy giảm. Họ không tiết lộ thêm thông tin về nguyên nhân ông qua đời. Cùng với đó, gia đình cũng bày tỏ đang trải qua nỗi mất mát lớn, đồng thời mong truyền thông và công chúng dành cho họ không gian riêng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Người thân của "Tứ ca" cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm, động viên và chia buồn trong những ngày qua..

Trong khi đó, truyền thông Hồng Kông đưa tin sức khỏe của Tạ Hiền suy giảm trong nhiều năm qua. Những ngày cuối đời, nam diễn viên rơi vào hôn mê, được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực (ICU) trước khi qua đời hôm 16.7 do viêm phổi. Thực hiện tâm nguyện của cố nghệ sĩ, gia đình chỉ tổ chức hậu sự đơn giản, không làm lễ viếng. Sau lễ hỏa táng, ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 20.7.