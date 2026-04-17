Tài tử 'Thần điêu hiệp lữ' Phan Hoành Bân qua đời

Theo trang tin Sohu và HK01, tên của Phan Hoành Bân xuất hiện trong phần vinh danh những nghệ sĩ đã qua đời tại lễ kỷ niệm giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 44. Sau đó, truyền thông Hồng Kông liên hệ và được gia đình xác nhận ông đã qua đời trước đó tại nhà riêng. Tang lễ được tổ chức kín đáo, đúng theo nguyện vọng của gia đình nên thông tin không được công bố rộng rãi.

Hiện tại, nguyên nhân qua đời của nam diễn viên vẫn chưa được tiết lộ.

Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Hoành Bân

Phan Hoành Bân sinh năm 1962, là học viên khóa 10 lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, nơi được xem là “lò đào tạo” danh tiếng của ngành giải trí Hồng Kông. Theo Sohu, ông là bạn học cùng khóa với nhiều tên tuổi lớn như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Từ Cẩm Giang.

Phan Hoành Bân ghi dấu với vai Quách Phá Lỗ trong Thần điêu hiệp lữ 1983 Ảnh: SOHU

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp vào thập niên 1980, ông góp mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình của TVB. Dù không phải gương mặt chính tuyến, Phan Hoành Bân vẫn được đánh giá là diễn viên chăm chỉ, có khả năng đảm nhận đa dạng vai diễn.

Khán giả yêu thích phim kiếm hiệp đặc biệt nhớ đến ông qua vai Quách Phá Lỗ trong Thần điêu hiệp lữ phiên bản năm 1983. Đây là một vai phụ nhưng xuất hiện trong tác phẩm kinh điển, giúp ông ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Ngoài ra, theo HK01, ông còn tham gia nhiều phim nổi bật khác như Lộc đỉnh ký, Dương gia tướng, Tân trát sư huynh…, góp phần tạo nên thời kỳ hoàng kim của phim truyền hình Hồng Kông.

Một trong những chi tiết được truyền thông Trung Quốc nhắc lại khi nói về Phan Hoành Bân là tình bạn với Lưu Đức Hoa. Cả hai từng học chung, sống chung và cùng bước vào nghề trong những năm đầu lập nghiệp.

Theo Singtao, họ từng hợp tác trong một số dự án và được xem là những gương mặt trẻ triển vọng của TVB thời điểm đó. Tuy nhiên, khi sự nghiệp mỗi người rẽ theo hướng khác nhau, mối quan hệ cũng dần ít được nhắc đến. Trong một lần hiếm hoi chia sẻ được Sohu trích lại, Phan Hoành Bân bộc bạch về tình bạn giữa ông và Lưu Đức Hoa: “Bạn bè không cần ngày nào cũng gặp. Đã là bạn thì cả đời vẫn là bạn".

Phan Hoành Bân (bên phải, ảnh trên và bên trái, ảnh dưới) nhiều lần đóng phim cùng Lưu Đức Hoa Ảnh: STHEADLINE

Theo HK01, vào cuối thập niên 1990, khi đang có vị trí ổn định tại TVB, ông bất ngờ quyết định giải nghệ. Sau đó, ông chuyển hướng sang kinh doanh, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Từ đây, Phan Hoành Bân gần như biến mất khỏi làng giải trí, không còn xuất hiện trước truyền thông.

Sohu cho biết ông từng có thời gian quay lại đóng phim với vai trò khách mời vào khoảng năm 2010, nhưng không gây nhiều chú ý. Sau lần trở lại ngắn ngủi này, ông tiếp tục sống kín tiếng.

Trong nhiều năm cuối đời, Phan Hoành Bân duy trì cuộc sống riêng tư, tránh xa ánh đèn sân khấu. Chỉ đến khi tên ông xuất hiện trong danh sách tưởng niệm tại một sự kiện điện ảnh, công chúng mới biết đến sự ra đi của nam diễn viên.

Sự ra đi lặng lẽ của Phan Hoành Bân khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Dù không phải ngôi sao hạng A, ông vẫn là một phần của thế hệ diễn viên TVB góp phần tạo nên thời kỳ rực rỡ của phim truyền hình Hồng Kông.

Các trang tin Trung Quốc nhận định cuộc đời của Phan Hoành Bân phản ánh hình ảnh một nghệ sĩ chọn cách rời khỏi ánh hào quang khi đang ở đỉnh cao để theo đuổi cuộc sống riêng tư. Và đến khi ra đi, ông cũng giữ đúng phong cách ấy – lặng lẽ, kín đáo nhưng vẫn để lại dấu ấn trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.