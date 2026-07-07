Tài tử Will Smith và vợ quay về sống chung sau nhiều năm ly thân

Will Smith - Jada Pinkett Smith trải qua cuộc hôn nhân gần 30 năm với nhiều thăng trầm ẢNH: AFP

Theo People hôm 6.7, nguồn tin thân cận với Will Smith và Jada Pinkett Smith tiết lộ về hai nghệ sĩ: "Jada đã chuyển về sống cùng Will hai năm trước. Họ rất hạnh phúc, yêu thương nhau và luôn cam kết hỗ trợ lẫn nhau".

Theo nguồn tin, vào kỳ nghỉ dịp Quốc khánh Mỹ (4.7) vừa qua, cả hai đã có mặt tại Philadelphia. Nam diễn viên đoạt giải Oscar dự kiến biểu diễn ở một sự kiện nhưng thời tiết xấu khiến anh biểu diễn cùng nhóm The Roots vào lúc rạng sáng. Suốt quá trình đó, Jada Pinkett Smith được cho là đã ở bên cạnh chồng như mọi khi. Hồi cuối tháng 6, cặp đôi đã cùng các con dự một sự kiện thuộc Tuần lễ thời trang Paris (Pháp).

Thông tin trên thu hút sự chú ý của công chúng bởi Will Smith và Jada Pinkett Smith đã trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân, từng sống riêng trong một thời gian dài. Cặp đôi kết hôn từ năm 1997, có hai con chung là Jayden (sinh năm 1998) và Willow (sinh năm 2000). Hồi 2023, Jada Pinkett Smith bất ngờ tiết lộ mình và Will Smith đã ly thân từ năm 2016. Sau đó, một nguồn tin tiết lộ với People rằng họ vẫn đồng hành với nhau dù sống ở hai ngôi nhà riêng biệt.

Vợ chồng Will Smith bên cạnh các con (từ trái sang): Trey Smith (con riêng của Will), Willow Smith, Jaden Smith ẢNH: AFP

Trong quá khứ, cặp sao Hollywood nhiều lần chia sẻ về hành trình đầy thăng trầm của họ. Năm 2020, Jada Pinkett Smith thừa nhận cô có mối quan hệ tình cảm với August Alsina (nam ca sĩ kém mình 21 tuổi) trong khoảng thời gian trục trặc với chồng. Tại Oscar 2022, Will Smith gây chấn động khi tiến thẳng lên sân khấu tát Chris Rock sau khi danh hài này buông câu đùa khiếm nhã về Jada Pinkett. Nữ diễn viên này sau đó thừa nhận với Daily Mail rằng cái tát đó đã cứu vãn cuộc hôn nhân nguội lạnh của họ. Cô chia sẻ: "Sau ngần ấy năm cố gắng tìm hiểu xem liệu tôi có rời bỏ Will hay không, phải đến cái tát đó tôi mới nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy".

Hồi 2023, sao phim Girls Trip nói với People rằng cô và chồng vẫn đang "tìm hiểu" về mối quan hệ của họ. "Chúng tôi vẫn yêu thương nhau rất nhiều và cả hai sẽ cùng tìm ra hướng đi cho mối quan hệ của chúng tôi trong tương lai. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy... nhưng đồng thời cũng sẽ để anh ấy có không gian tự mình đối diện và tìm ra hướng đi của bản thân", minh tinh chia sẻ. Will Smith cũng từng nhắc đến chuyện tình sóng gió với bạn đời: "Chúng tôi đã có một mối quan hệ rất dài và đầy biến động. Chúng tôi gọi nó là 'brutiful' vì nó vừa tàn bạo, vừa đẹp đẽ".

Sau nhiều sóng gió, Will Smith và Jada Pinkett Smith chọn ở bên nhau vì các con. Nguồn tin của People cho biết hiện cặp đôi ưu tiên dành thời gian cho gia đình và đó cũng là điều họ luôn làm vì nhau. "Will và Jada vẫn yêu thương nhau và duy trì một mối quan hệ bền vững. Nhưng điều mọi người đang thấy lúc này là sự ủng hộ hết lòng mà họ dành cho các con. Cả hai vô cùng tự hào về các con mình", người này nói thêm.