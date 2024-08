Tài xế container vượt 40% vận tốc cho phép gây tai nạn làm 3 người tử vong

Liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 3 người tử vong, ngày 10.8, tin từ Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, quê Nghệ An) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, cơ quan điều tra xác định vào ngày 25.7, Nghĩa điều khiển xe container lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực chợ 312 (xã Đắk Rla, H.Đắk Mil) lao vào nhà dân, làm sập 5 căn nhà.

Vụ việc khiến 3 người, gồm hai anh em ruột là Hoàng Minh D. (18 tuổi) và Hoàng Minh Q. (15 tuổi) tử vong tại chỗ; ông Nguyễn Bá C. (57 tuổi, cùng trú xã Đắk Rla) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện và một người khác bị thương.

Xe container lao vào nhà dân gây thương vong nhiều người ở xã Đắk Rla, H.Đắk Mil C.T.V

Theo trích xuất dữ liệu từ Cục Đường bộ Việt Nam, xe container do Nghĩa lái có vận tốc 84 km/giờ khi gây tai nạn, vượt 40% vận tốc cho phép ở đoạn đường này.

Camera an ninh nhà dân cũng ghi lại trước khi tông vào nhà dân, xe đầu kéo do Nghĩa điều khiển va chạm với một xe container khác chạy phía trước, sau đó mất lái lao với tốc độ rất nhanh vào các căn nhà bên đường.