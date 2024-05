Khởi tố chủ doanh nghiệp vi phạm quy định an toàn lao động

Ngày 3.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Đức Trọng (60 tuổi, trú tại xóm 1 xã Nghĩa Tân, H.Nghĩa Hưng) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 1 điều 295 bộ luật Hình sự.

Một trong 3 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội CÔNG AN H.NGHĨA HƯNG CUNG CẤP

Bị can Vũ Đức Trọng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Đức Trọng (cùng địa chỉ thường trú của ông Trọng).

Theo hồ sơ vụ án, lúc 8 giờ 30 ngày 18.1, tại xưởng gỗ của ông Trọng, 3 người gồm bà Hà Thị Nga (43 tuổi, trú xã Nghĩa Hồng), Vũ Thị Thảo (58 tuổi, trú xã Nghĩa Phong), Nguyễn Thị Nhung (56 tuổi, trú xã Nghĩa Phú, đều thuộc H.Nghĩa Hưng) được giao sử dụng thang máy tự chế ở xưởng vận chuyển một ghế trường kỷ từ tầng 1 lên tầng 3 của cơ sở.

Quá trình vận chuyển, chiếc thang máy tự chế bị đứt dây, rơi từ tầng 3 xuống tầng 1 khiến 3 người bị đa chấn thương. Cụ thể, bà Hà Thị Nga bị dập nát cẳng chân phải, mỏm cụt đùi trái; bà Nhung bị gãy xương gót bên trái, gãy xương 3, xương 4 bàn chân phải; bà Thảo gãy cẳng chân trái. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 3 người là 116%. Cả 3 đều phải cấp cứu, điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, thang máy tự chế bị đứt tời do ông Trọng chỉ đạo xây dựng, lắp đặt tại xưởng. Đến thời điểm xảy ra sự việc, thang máy chưa được kiểm định trong khi thiết bị này có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Cạnh đó, trong quá trình làm việc tại xưởng gỗ, 3 lao động gặp nạn chưa được huấn luyện về kiến thức an toàn, vệ sinh lao động nhưng đã sử dụng thang máy tự chế.