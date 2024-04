Tài xế dương tính với ma túy gây tai nạn khiến 5 người bị thương

Tối 3.4, tin từ Công an H.Châu Phú (An Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy, xe điện khiến 5 người bị thương.

Tài xế ô tô dương tính với ma túy gây tai nạn khiến nhiều người bị thương CTV

Theo báo cáo của Công an TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, tài xế H.V.P (23 tuổi, ngụ H.Tân Hiệp, Kiên Giang) điều khiển ô tô 7 chỗ BS 68A - 306.47 lưu thông trên QL91 theo hướng Long Xuyên - Châu Đốc (An Giang). Khi đến đoạn thuộc khóm Vĩnh Lộc, TT.Cái Dầu, xe này bất ngờ lao về phần đường ngược lại rồi va chạm xe máy BS 67D1 - 639.85 do chị N.T.T.V (18 tuổi) điều khiển, chở chị T.N.Y.P (18 tuổi) khiến 2 chị này bị đa chấn thương.

Sau đó, ô tô BS 68A - 306.47 tông liên tiếp vào 3 xe máy BS lần lượt là: 67AM - 021.01; 67D1 - 060.31; 67M9-5647 khiến 2 trong 3 người điều khiển bị thương. Trong đó, chị V.T.D.T (18 tuổi) bị chấn thương vùng đầu và chân; bà N.T.T (42 tuổi) bị gãy hai tay.

Nhiều xe máy bị ngã vì ô tô do P. điều khiển va chạm CTV

Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục đâm vào hàng rào nhà dân, rồi lao đến đường vô Trường mầm non TT.Cái Dầu, đụng vào xe máy BS 67AC - 117.78 do chị P.N.A.T (18 tuổi) điều khiển khiến chị T. bị đa chấn thương và đụng vào xe ba gác tự chế BS số 67D1 - 072.37 do ông H.V.T (48 tuổi) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nặng và khiến các phương tiện hư hỏng nặng, hàng rào nhà dân bị ngã. Qua test nhanh, tài xế P. dương tính với ma túy đá.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.