An Giang: Vờ hỏi thăm đường rồi giật dây chuyền

Sáng ngày 16.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Giàu (32 tuổi) và N.V.Đ (15 tuổi, cùng ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Giàu để xử lý về hành vi cướp giật tài sản TIẾN TẦM

Theo điều tra, trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27.2, N.V.Đ điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Giàu đến khu vực ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú thì thấy chị N.T.M.L (42 tuổi, ngụ tại địa phương) đang nằm võng cặp bờ kênh, trên cổ có đeo dây chuyền vàng. Từ đó cả hai nảy sinh ý định cướp giật dây chuyền của chị L.

Để thực hiện, Đ. liền quay đầu xe lại để Giàu đến chỗ chị L. nằm võng và giả vờ hỏi đường chị L. Sau đó, Giàu bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng 18 kara trị giá gần 8 triệu đồng trên cổ của chị L.

Tuy nhiên, do cảnh giác nên chị L. kịp nắm sợi dây chuyền lại và tri hô để người dân bắt cướp. Lúc này, Giàu liền lên xe Đ. chờ sẵn bỏ chạy được một đoạn thì bị người dân đạp ngã xe, bắt giữ Đ. giao cho công an, còn Giàu bơi qua sông tẩu thoát.

Sợi dây chuyền tang vật của vụ cướp TIẾN TẦM

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an H.Châu Phú đã nhanh chóng điều tra và xác định Giàu gây ra vụ cướp giật dây chuyền nêu trên nên tập trung lực lượng truy bắt Giàu ngay sau đó. Tại cơ quan Công an, Giàu và Đ. đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, Nguyễn Văn Giàu đã từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản và cướp giật tài sản, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 3.2023 thì tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Châu Phú tiếp tục điều tra, xác minh, mở rộng vụ án.