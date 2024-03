Khen thưởng 5 người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật dây chuyền vàng

Chiều 15.3, tin từ Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền TT.Tam Bình, tổ chức trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND H.Tam Bình cho 5 người dân dũng cảm bắt kẻ cướp giật sợi dây chuyền nặng hơn 3 lượng.

5 người dân dũng cảm bắt cướp giật được biểu dương và khen thưởng NAM LONG

Theo đó, 5 người dân được Chủ tịch UBND H.Tam Bình biểu dương và tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào phòng chống tội phạm ở địa phương, gồm: ông Phan Chí Hiếu (55 tuổi); anh Nguyễn Quốc Việt (36 tuổi); chị Trần Mỹ Linh (41 tuổi); chị Trần Lê Minh Nguyệt (44 tuổi, cùng ngụ TT.Tam Bình, H.Tam Bình) và anh Hồ Văn Đông (36 tuổi, ngụ xã Tường Lộc, H.Tam Bình).

Trước đó, sáng 6.2, khi ông N.M.T (55 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, H.Tam Bình) đứng chờ người thân đi chợ Tam Bình thì bất ngờ bị một phụ nữ giật sợi dây chuyền ông đeo trên cổ. Khi ông T. giằng co giành lại và tri hô, 5 người nêu trên đang đứng gần đó đã nhanh chóng hỗ trợ bắt giữ người giật dây chuyền, giao cho công an xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lẹ (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Châu Thành, An Giang), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Sợi dây chuyền bị cướp giật là vàng 23 K, trọng lượng 29,98 chỉ và mặt dây chuyền là vàng 17 K, trọng lượng 1,47 chỉ. Tính theo giá mua bán vào ngày 6.2, tổng giá trị khoảng 194 triệu đồng.