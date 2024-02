Bạc Liêu: Khen thưởng 2 nông dân dũng cảm bắt trộm

Ngày 8.2, Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) tổ chức trao giấy khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho 2 nông dân là Lâm Quốc Thới và Nguyễn Văn Hải (cùng ngụ xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trung tá Nguyễn Văn Mậu, Phó trưởng công an H.Hòa Bình, trao giấy khen cho ông Thới và ông Hải CTV

Trước đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 28.1, trong lúc ra thăm vuông tôm gần nhà, phát hiện một nam thanh niên đang lấy trộm mô tơ điện, ông Thới liền tri hô và đuổi bắt.

Nghe tiếng tri hô của ông Thới, ông Hải chạy đến hỗ trợ, khống chế, bắt giữ nghi phạm là Huỳnh Thúc Định (26 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, H.Đông Hải). Sau đó, 2 ông bàn giao Định cùng tang vật là 1 xe máy và 3 mô tơ điện cho Công an xã Vĩnh Thịnh.

Tại cơ quan công an, bước đầu Định khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm mô tơ điện của người dân nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thủ đoạn của Định là lợi dụng đêm tối, vuông tôm không người canh giữ để đột nhập lấy tài sản, chủ yếu là mô tơ điện, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ghi nhận hành động dũng cảm truy bắt tội phạm trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho ông Thới và ông Hải.