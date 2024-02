Tỉnh Lâm Đồng khen thưởng lực lượng công an bắt nhanh nghi phạm cướp ngân hàng

Trưa 8.2 , ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đến trụ sở Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (PC02) và Công an H.Đức Trọng vì có thành tích truy bắt nhanh nghi phạm cướp ngân hàng. Cùng với bằng khen, UBND tỉnh còn thưởng nóng cho 2 tập thể trên số tiền 20 triệu đồng/đơn vị.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trao bằng khen cho Công an H.Đức Trọng và Phòng PC02 Công an Lâm Đồng

L.V

Dịp này, Chủ tịch UBND H.Đức Trọng cũng đã tặng giấy khen và thưởng động viên cho 2 tập thể là Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Đức Trọng và Công an TT.Liên Nghĩa mỗi đơn vị 5 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc liên quan đến vụ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. Ngoài ra, có 4 cá nhân thuộc các đội nghiệp vụ Công an H.Đức Trọng cũng được thưởng 2 triệu đồng/người.

Lãnh đạo H.Đức Trọng khen thưởng lực lượng công an phá án nhanh vụ cướp ngân hàng L.V

Theo ông Nguyễn Ngọc Phúc, vụ dùng súng cướp ngân hàng là sự việc rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Do đó việc nhanh chóng phá án đã củng cố niềm tin của người dân, qua đó góp phần đảm bảo cho người dân vui xuân đón tết an toàn.

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ cướp ngân hàng xảy ra khoảng 15 giờ 10 ngày 7.2 (28 tết) trên địa bàn TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường chỉ đạo truy bắt nghi phạm.

Nghi phạm dùng súng uy hiếp cướp ngân hàng CẮT TỪ CAMERA

Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, cùng Công an H.Đức Trọng và công an các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Di Linh... phối hợp truy lùng và chốt chặn khắp các tuyến đường tỉnh và các quốc lộ 20, 27, 28 để truy bắt nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng.

Nghi phạm Nguyễn Thành Trung bị bắt cùng tang vật vụ cướp CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 2 giờ ngày 8.2, lực lượng công an bắt được nghi phạm tại H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cùng tang vật khoảng 3 tỉ đồng.

Nghi phạm cướp ngân hàng tên Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ xã Tam Bố, H.Di Linh, Lâm Đồng). Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, do buôn bán bất động sản thua lỗ nên Trung nợ tiền của nhiều người.

Túng quẫn, chiều 28 tết, Trung đã mang theo súng đi cướp ngân hàng và dự định sẽ tìm đường trốn sang Campuchia. Cụ thể, sau khi cướp hơn 3 tỉ đồng từ ngân hàng, Trung dùng súng bắn trả bảo vệ rồi chạy vào hồ Nam Sơn (Liên Nghĩa), thay toàn bộ quần áo mặc trên người, đổi ba lô và xe máy và bỏ đá vào ba lô cũ rồi dìm xuống hồ Nam Sơn. Khẩu súng sử dụng trong vụ cướp, Trung cũng vứt xuống hồ Nam Sơn để phi tang.

Khẩu súng mà Trung dùng cướp ngân hàng được tìm thấy dưới hồ Nam Sơn CTV

Khi bỏ trốn, Trung đổi từ xe Dream lúc cướp ngân hàng sang xe Air Blade, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Trung còn chọn những con đường không có camera an ninh để tránh sự theo dõi của lực lượng công an.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực và khẩn trương, chỉ sau khoảng 10 giờ gây án, nghi phạm cướp ngân hàng đã bị bắt giam.