Chém nhau giải quyết mâu thuẫn, cả hai người bị bắt tạm giam

Ngày 15.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Thành (26 tuổi, ngụ H.An Phú) và Nguyễn Thế Tường (45 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, cùng thuộc tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thế Tường (trái) và Nguyễn Tuấn Thành tại cơ quan công an TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Thành và Tường có mâu thuẫn trong việc tranh giành khách hàng mua bán. Sáng 6.11.2023, Tường mang cây dao tự chế đến cửa hàng của Thành tại P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc thách thức chém nhau. Thành bực tức, nhưng được mọi người can ngăn, còn Tường được kéo đi nơi khác.

Một lúc sau, Thành lấy dao tự chế rồi chạy xe máy đi tìm Tường giải quyết mâu thuẫn. Đi được một đoạn, thấy Tường cầm dao đứng ở đầu hẻm gần cửa hàng của mình, Thành xuống xe, hai bên dùng dao tự chế lao vào chém nhau khiến cả hai bị thương.

Ngay sau đó, cả hai được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu, điều trị. Theo kết luận giám định, Tường bị thương tích tỷ lệ 20%, Thành bị thương tỷ lệ 12%.

Sau thời gian thu thập chứng cứ để điều tra, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tường và Thành để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.