Chiều 25.9, TAND khu vực 2 TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Tiến Dũng (tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ xảy ra hồi tháng 8.2024) 9 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế gây tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ lãnh 9 năm 6 tháng tù ẢNH: H.Đ

Vụ tai nạn liên hoàn trên gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỉ đồng, làm nhiều phương tiện bốc cháy.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Dũng đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ, gây thiệt hại về tài sản rất lớn cho người khác nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc chủ xe tải phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Giành quyền khởi kiện cho những người liên quan khởi kiện đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng một vụ án dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 43 ngày 8.8.2024, Trịnh Tiến Dũng lái xe tải biển số 68H - 000.xx chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang (cũ) đi Khánh Hòa. Khi lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ quận 7 về thành phố Thủ Đức cũ, lúc bắt đầu đổ dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì xe bất ngờ nổ ống hơi của bầu hơi phanh, khiến hệ thống phanh hoàn toàn mất tác dụng.

Không kiểm soát được tốc độ, xe tải 68H - 000.xx lao nhanh xuống dốc và va chạm liên hoàn vào 7 ô tô cùng chiều đang di chuyển phía trước.

Sau chuỗi va chạm liên tiếp, 2 xe ô tô bốc cháy dữ dội, kéo theo phần đầu xe tải của Dũng cũng bị cháy. Các phương tiện còn lại hư hỏng nặng, chỉ riêng một xe đầu kéo chở cuộn thép không hư hại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Trương Thị Hiếu đang dọn vệ sinh trên cầu Phú Mỹ, bất ngờ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào lề đường, bị thương nhẹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xác định được chính xác phương tiện nào gây ra thương tích cho chị Hiếu.

Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy xe tải 68H - 000.xx do Dũng lái chở 22,001 tấn hàng, vượt hơn 7,7 tấn so với mức tối đa cho phép là 14,4 tấn. Như vậy, xe vượt tổng trọng lượng cho phép 31,7%, vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép 52,8%.

Cơ quan tố tụng kết luận nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ là do xe chở quá tải, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, dẫn tới hệ thống phanh hư hỏng khi xuống dốc, gây ra tai nạn liên hoàn với 7 ô tô.