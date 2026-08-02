Tài xế hất văng 4 người xuống đường rồi bỏ chạy đối diện mức phạt nặng

Ngày 2.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang lập biên bản xử phạt tài xế hất văng 4 người xuống đường, rồi bỏ chạy, tại P.An Hải gây bức xúc dư luận.

Tài xế hất văng 4 người trên xe máy xuống đường rồi bỏ chạy ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 26.7, N.Đ.T (26 tuổi, trú P.An Hải, TP.Hải Phòng) điều khiển ô tô Toyota Camry biển số 15A-556.XX lưu thông theo hướng tổ dân phố Kiến Phong đi tổ dân phố Hoàng Mai (P.An Hải).

Khi đến khu vực trước số nhà 397, xe ô tô do T. điều khiển đã va chạm với xe máy biển số 15K1-309.XX do anh P.K.S (34 tuổi, trú P.An Hải) cầm lái, chở theo vợ và 2 con nhỏ đi theo chiều ngược lại.

Clip tài xế hất văng 4 người xuống đường rồi bỏ chạy

Cú va chạm khiến cả gia đình ngã văng xuống đường. Tuy nhiên, thay vì dừng xe để cứu giúp người bị nạn và phối hợp giải quyết vụ việc, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hành vi này sau khi được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế hất văng 4 người xuống đường rồi bỏ chạy ẢNH: CAHP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện và tiến hành xử lý theo quy định.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân vụ va chạm giao thông là do tài xế ô tô đi không đúng phần đường. Ngoài ra, người này còn vi phạm quy định không giữ nguyên hiện trường sau khi gây tai nạn giao thông.

Cũng theo Công an TP.Hải Phòng, theo quy định hiện hành, với lỗi đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông, tài xế có thể bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng. Đối với hành vi gây tai nạn nhưng không giữ nguyên hiện trường, mức phạt từ 16 - 18 triệu đồng; đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

