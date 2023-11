Tài xế lái ô tô 'tấn công' nhau ngay giữa trung tâm TP.Bà Rịa

Ngày 21.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc giữa 2 tài xế ô tô hiệu VinFast và Lexus "tấn công" lẫn nhau ngay ngã tư giữa trung tâm TP.Bà Rịa khiến các phương tiện bị hư hỏng.



Ô tô Lexus lúc quay đầu rời hiện trường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vụ việc xảy ra ngay ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Hiệp (TP.Bà Rịa) vào tối 20.11. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ cùng ngày, tại ngã tư trên xảy ra vụ việc tài xế ô tô hiệu VinFast biển kiểm soát 60A - 860... và tài xế ô tô hiệu Lexus biển kiểm soát 72A - 343... đã "tấn công" lẫn nhau dưới sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Theo clip các trang mạng xã hội đăng tải, vào thời gian trên, tài xế ô tô Lexus đã 2 lần tông vào đầu ô tô VinFast rồi sau đó quay xe bỏ đi. Ô tô VinFast bị hư hỏng nặng cũng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an P.Phước Hiệp đã đến hiện trường xác minh vụ việc. Qua kiểm tra, Công an P.Phước Hiệp phát hiện ô tô VinFast sau khi rời hiện trường đã đến dừng tại số 75, đường Nguyễn Thanh Đằng.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, chị P.H.B.T (31 tuổi, quê Đồng Nai) xác nhận ban đầu mình là người điều khiển ô tô VinFast đã tông vào đuôi xe Lexus biển kiểm soát 72A - 343... do anh N.Đ.K (41 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) điều khiển tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Ô tô Lexus đang lao vào "tấn công" ô tô VinFast ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sau đó, anh K. đã điều khiển ô tô của mình quay đầu lại rồi tông trực diện 2 lần vào ô tô VinFast của chị T. trước khi bỏ đi.

Ngay trong đêm, Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Công an P.Phước Hiệp, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.