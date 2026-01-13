Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tài xế lưu ý: Phà Cát Lái tạm cấm ô tô trên 8 tấn

Hà Mai
Hà Mai
13/01/2026 17:00 GMT+7

Việc điều tiết vận chuyển phương tiện qua phà Cát Lái nhằm phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cát Lái.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo sẽ cấm ô tô từ 8 tấn trở lên lưu thông qua phà Cát Lái để phục vụ tổ chức Lễ động thổ dự án Xây dựng cầu Cát Lái. Thời gian cấm từ 0 - 5 giờ ngày 14.1 và từ 9 giờ ngày 14.1 đến 17 giờ ngày 15.1.

- Ảnh 1.

Cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện tại

ẢNH: LÊ LÂM

Lộ trình thay thế: TP.HCM → đường Mai Chí Thọ → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây → đường 319 → Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Cầu Cát Lái được nghiên cứu với tổng chiều dài khoảng 11,6 km, trong đó cầu chính dài 3 km, quy mô 8 làn xe, thiết kế vận tốc 80 km/giờ. Điểm đầu dự án tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái (TP.HCM), điểm cuối tại xã Đại Phước (Đồng Nai). Công trình khi hoàn thành sẽ thay thế phà Cát Lái đã quá tải nhiều năm, đồng thời tăng cường kết nối giữa hai địa phương trong bối cảnh nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.300 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng. UBND tỉnh Đồng Nai mới đây vừa quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư thực hiện là các liên danh do Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP đứng đầu.

