Tài xế ô tô lãnh hậu quả vì lái xe bám đuôi xe khách vượt ẩu

Mạng xã hội mới đây xôn xao khi lan truyền một đoạn video, ghi lại tình huống một tài xế ô tô con phải lãnh hậu quả nghiêm trọng khi cố lái xe bám theo một xe khách đang vượt ẩu.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 15 giờ chiều 4.2.2022 trên Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm nói trên, tài xế ô tô này cố nhấn ga để bám theo một chiếc xe khách màu vàng đang phóng nhanh và vượt ẩu bên làn đường bên phải. Phía trước lúc này xuất hiện một ô tô con khác đang dừng đỗ trên đường không rõ lý do.

Do đường hẹp chỉ đủ 2 làn xe, tài xế xe khách đã nhanh tay đánh lái lách sang làn bên trái và kịp thời tránh được ô tô con đang đậu bên đường. Tuy nhiên, tài xế ô tô gắn camera hành trình do khuất tầm nhìn nên khi phát hiện tình huống đã không kịp xử lý khiến xe này đâm trúng ô tô đang dừng bên đường.





Mặc dù không gây thương vong về người, ô tô gắn camera hành trình cũng hỏng hóc nhẹ; tuy nhiên đoạn video ghi lại vụ việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra phẫn nộ vì tài xế ô tô gắn camera hành trình đã lái quá ẩu và thiếu kinh nghiệm mới dẫn đến tai nạn. Đồng thời cho rằng, đây là bài học đắt giá cho các lái xe khi tham gia giao thông.

Facebook Dang Anh bình luận: “Xe to, không quan sát được phía trước có gì, khuất tầm nhìn như vậy mà cũng dám đu theo thì bác tài còn... non quá! Âu cũng là bài học đắt giá”. Tài khoản Nguyễn Tiến Toàn: “Đi cao tốc, quốc lộ dại nhất là nối đuôi nhau vượt. Xe trước lọt chưa chắc xe mình đã lọt”. Tương tự, nick name Minh Đăng bày tỏ: “Lái thì yếu, phản xạ chậm, non kinh nghiệm mà lại còn đu theo xe lớn. Xe lớn nó lách nó chỉ tính tốc độ và khoảng cách cho xe nó thôi. Tới lúc xe mình leo lên là khoảng cách nó hẹp lại rồi”.