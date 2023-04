Tài xế ô tô tông 17 xe máy: 'Tôi xin lỗi tất cả mọi người'

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Võ Chí Công (Q.Tây Hồ, Hà Nội), ngày 6.4, tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đã có lời khai ban đầu tại cơ quan công an.

Tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh CACC

Tài xế Vĩnh cho biết, chiều 5.4, ông cùng vợ đến Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi khám xong và lên xe ra về, xe ô tô đã xảy ra sự cố khi 2 người vừa ngồi lên được 30 giây.

"Tôi đã phanh chân hết sức, rồi giật phanh tay và về lại số 0 nhưng đều không có tác dụng. Trong quá trình 40 giây, tôi đã làm hết sức nhưng luống cuống nên đã nhầm chân ga thành chân phanh, mình càng phanh thì ga lại càng nhiều, cứ thế chiếc xe lao đi", tài xế Vĩnh khai và cho hay, trong lúc không thể khống chế chiếc xe, ông đã làm mọi cách để đỡ gây tổn thương cho những người xung quanh.

Theo ông Vĩnh nhớ lại, lúc đó tốc độ xe ô tô khoảng 50 - 60 km/giờ, khi xảy ra tai nạn, ông đã nghĩ về hậu quả xảy ra với mình và mọi người.

"Tôi nghĩ lúc đấy đi như có người cướp xe, cứ thế kéo đi. Tôi thì tập trung điều khiển còn vợ thì kêu "ối dồi ôi chết mất". Vợ tôi càng kêu thì tôi lại càng cuống, khi xe lao tới ngã tư, tôi đã nhắm mắt...", ông Vĩnh nói.

Theo lời người tài xế, sau khi xuống xe ông đã khóc và than "sao đến nông nỗi này". Ông đã cố gắng cứu người ở hiện trường nhưng nhận được lời khuyên "hãy vào trụ sở công an trình báo để đảm bảo an toàn".

"Qua sự việc, tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người, những người đã bị tôi làm bị thương trong vụ tai nạn. Tôi hứa sẽ có trách nhiệm trong công tác khắc phục", ông Vĩnh nói.

Trước đó, chiều 5.4, ông Vĩnh lái xe ô tô mang biển số 29A-083.12 di chuyển trên đường Xuân La, khi đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công thì tông liên hoàn 17 xe máy khiến 22 người đi xe máy bị thương.

Rạng sáng 6.4, Công an Q.Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ông Vĩnh để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".