Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, gọi điện 'cầu cứu'

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế còn tỏ thách thức!

20 giờ ngày 14.11, Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức phối hợp các Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và công an khu vực, lập chốt tại nhiều tuyến đường kiểm soát nồng độ cồn người tham gia giao thông.

21 giờ cùng ngày, tại giao lộ Kha Vạn Cân - Phạm Văn Đồng (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức), một tổ CSGT phát hiện ô tô biển số tỉnh Bình Dương do nam tài xế N.Đ.M điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế M. là 0,097 mg/l khí thở.

Tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH

1 giờ sau, nam tài xế N.T.C điều khiển ô tô biển số TP.HCM chở theo 3 đồng nghiệp, lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi qua chốt nói trên, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế C. có dấu hiệu không chấp hành nên tổ công tác phải liên tục tuýt còi cảnh báo, đuổi theo khoảng 50 m mới dừng được phương tiện.

Kết quả, nồng độ cồn trong máu tài xế C. là 0,383 mg/l khí thở. Làm việc với tổ công tác, nam tài xế thừa nhận đã uống vài lon bia cùng các đồng nghiệp nhân dịp mừng lễ công ty. Sau khi uống bia trên địa bàn TP.Thủ Đức, cả nhóm đi ô tô về Q.12, quãng đường hơn 10 km. Khi được lực lượng chức năng hỏi: "Có biết lái ô tô khi đang say xỉn là nguy hiểm, có thể gây hậu quả nghiêm trọng và rút ra được kinh nghiệm gì sau sai lầm này?", thì nam tài xế trả lời với thái độ thách thức: "Sai thì đóng phạt thôi!".

CSGT phát hiện nhiều tài xế xe ô tô vi phạm nồng độ cồn TRẦN DUY KHÁNH

Tiếp đó, trên quốc lộ 1K, đoạn qua địa bàn P.Linh Xuân, một tổ CSGT cũng phát hiện nam tài xế N.Q.T lái ô tô (hướng đi đường Phạm Văn Đồng) vi phạm nồng độ cồn 0,081 mg/l khí thở.

Theo quy định, mức phạt nồng độ cồn đối với tài xế xe ô tô như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, tài xế bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, gọi điện thoại "cầu cứu"

20 giờ 10 ngày 14.11, tại giao lộ song hành Võ Nguyên Giáp - Đỗ Xuân Hợp (ngã tư Bình Thái, P.Phước Long B), tổ CSGT Công an TP.Thủ Đức phát hiện ông N.T.A điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,841 mg/l khí thở. Khi bị CSGT lập biên bản và công bố mức phạt, tài xế A. ôm mặt ngồi khóc hơn 2 giờ đồng hồ.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung vẫn lái xe về nhà TRẦN DUY KHÁNH

21 giờ cùng ngày, sau khi uống 5 lon bia trên địa bàn tỉnh Bình Dương, bà T.T.H (ngụ TP.Thủ Đức) lái xe quãng đường hơn 20 km về nhà tại P.Long Bình (TP.Thủ Đức), khi qua chốt thì bị CSGT kiểm tra. Bà H. liên tục gọi điện thoại "cầu cứu" người thân nhưng bất thành. Làm việc với tổ công tác, nữ tài xế nói: "Uống như vậy chưa say đâu, còn tỉnh táo chạy xe bình thường mà!".

Tiếp đó, CSGT cũng phát hiện tài xế N.T.T.H vi phạm nồng độ cồn 0,853 mg/l khí thở. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau tổ công tác mới làm việc được với nam tài xế này vì tài xế này liên tục đi lại, gọi điện cho... người thân.

Đến 22 giờ ngày 14.11, tại chốt nói trên, CSGT lập biên bản 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (đều là xe máy), trong đó có 5 trường hợp vi phạm kịch khung.

Theo quy định mức phạt nồng độ cồn đối với tài xế xe máy như sau: chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở, phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10 - 12 tháng; vượt quá 0,25 - 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 4 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16 - 18 tháng; vượt quá 0,4 mg/l khí thở, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

